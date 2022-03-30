На юге России продлили режим ограничения полетов

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации продлен до 7 апреля, сообщает на своем официальном сайте Росавиация.

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«До 7 апреля 2022 года, 03.45 часов по московскому времени, продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении.



Авиакомпании получили рекомендации от ведомства организовать перевозку пассажиров в эти аэропорты с последующей доставкой пассажиров по альтернативным маршрутам. В частности, предлагается использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Другие аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Ограничения на полеты были введены в южных регионах страны 24 февраля в связи с осложнением ситуации на Украине.