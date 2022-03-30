Найдены альтернативные поставщики упаковки напитков в России

В России найден ряд альтернативных поставщиков упаковки для напитков, и с ними ведутся переговоры. Новость сообщил Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков «Союзнапитка».

«Был быстро найден ряд альтернативных поставщиков ... Ведутся переговоры, мы готовимся к получению тестовых образцов», - сказал Новиков в ходе конференции «Розничная торговля в России: реконфигурация отрасли».

Мероприятие проводит газета «Ведомости». Новиков, отвечая на вопрос о ситуации с упаковкой напитков из-за роста цен на нее и сокращения производства, отметил, что ситуация решится в ближайшее время.

Ранее Tetra Pak, крупнейший российский поставщик упаковки, объявила, что временно откажется от производства двухлитровых упаковок для вина и напитков в стране.

Ранее в Минпромторге рассказали, что нашли альтернативу импортной упаковки для молока. В ведомстве отметили, что пищевая упаковка в России представлена гофрокартоном, полимерной, жестяной и алюминиевой продукцией, стеклянной тарой и прочими видами. При необходимости предприятия прибегают к помощи альтернативных поставщиков и меняют транспортно-логистические потоки.

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