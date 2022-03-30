Названы крупнейшие землевладельцы России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших землевладельцев РФ. Совокупная площадь земель, принадлежащих крупнейшим российским латифундистам, составила 8,5 млн га, а их общая стоимость выросла до 933,04 млрд рублей. Лидером рейтинга, как и прежде, стал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«По площади (660 000 га) земельного фонда "Агрокомплекс" уступает "Продимексу" Игоря Худокормова (900 000 га) и "Мираторгу" братьев Виктора и Александра Линников (1,047 млн га), но превышает их по стоимости: подконтрольные "Агрокомплексу" земельные наделы оцениваются в 152,1 млрд рублей. Причина этого — постоянный рост стоимости земель на Кубани», — говорится в комментарии к рейтингу.

Массив земель «Прод­имекса», занявшего второе место, эксперты оценили в 94,3 млрд рублей. Земли замыкающего тройку лидеров «Мираторга» — в 77,1 млрд рублей. На четвертое место рейтинга вышел агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова (577 878 га, 73,9 млрд рублей), купившего в 2021 году 24 тыс. га в Ставропольском крае. Компания «Русагро» Вадима Мошковича, годом ранее занимавшая пятое место в рейтинге, в этом году была вытеснена на шестое краснодарским концерном «Покровский» Андрея Коровайко (242 000 га, 67,8 млрд рублей).

Ранее «Эксперт» писал, что первое место в рейтинге «королей российской недвижимости — 2022» занял многолетний лидер ГК «Киевская площадь» (владельцы Зарах Илиев и Год Нисанов). На втором месте — ГК «Ташир» (Самвел Карапетян), на третьем — холдинг «Сафмар» (Михаил Гуцериев и Саит-Салам Гуцериев). В пятерку богатейших рантье также вошли Gleden Invest Group и Ingka Centres. В рейтинге Forbes появился и один новичок — компания Accent Capital, принадлежащая бывшему акционеру сети «Копейка» Александру Самонову.