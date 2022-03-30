Нефть вернулась к росту и сохранит этот тренд

Еще вчера инвесторы на нефтяном рынке с радостью читали новости о том, что Россия и Украина достигли прогресса на мирных переговорах в Стамбуле. В частности, глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры «конструктивными», а заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Эти новости были позитивно восприняты рынком, и цены на нефть перешли к снижению: Brent подешевела на 3,09%, WTI — на 3,39%. Но эйфория продолжалась недолго: уже сегодня утром, 30 марта, стоимость сырья пошла вверх. Причиной тому стали данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах. Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

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Но основной негатив связан с ожиданием заседания стран ОПЕК+, пишет Finmarket. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече «оставит политику за дверью». На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,66%, до 110,96 доллара за баррель, а майские фьючерсы на WTI — на 0,69%, до 104,96 доллара за баррель.

Покупатели и продавцы качают нефтяные цены

Динамика рынка нефти в растущем тренде продолжается, но сохраняется высокая волатильность цен, констатирует аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. На прошедшей неделе стоимость сорта Вrent понизилась от уровня выше 120 долларов до 108 долларов за баррель, цены барреля WTI опустились от 116 до 105 долларов. Основным фактором, способствовавшим снижению цен, стало продолжение вспышки коронавируса в Китае, сопровождающееся новыми локдаунами, поясняет аналитик.

Предварительные оценки показывают, что снижение потребления нефти в Китае из-за закрытия крупных городов и промышленных центров может составить до 200 тыс. баррелей в сутки. Широкие дисконты на поставку российской нефти привели к поступлению на рынок дешёвых объёмов. Фактически, российская нефть сейчас продаётся примерно по 75-80 долларов за баррель. Активным покупателем выступает Индия, а также в намерении осуществить закупку замечена Индонезия. Считается, что Китай тоже закупает дополнительные объёмы, не афишируя этого. В совокупности это сбивает общий уровень цен.

Запасы нефти в США по данным API на прошлой неделе упали больше, чем ожидалось (-3,0 млн баррелей). Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается снижение запасов на 1,0 млн баррелей. Вероятно, предполагает Лукичева, происходит выпуск дополнительных объемов нефти из стратегического резерва, что также оказывает давление на общий уровень цен.

Появились сообщения и о том, что переговоры с Ираном по ядерной сделке находятся в финальной стадии. В апреле и мае поставки нефти в рынок из этой страны ожидаются на уровне 800 тыс. баррелей в сутки. Эта нефть накоплена в плавающих хранилищах, однако дальнейшие поставки пока под вопросом.

Накануне представители ОПЕК+ сообщили, что в ходе предстоящего 31 марта заседания увеличение добычи наиболее вероятно останется на уровне 400 тыс. баррелей в сутки, обращает внимание эксперт. Было отмечено, что участники соглашения строго следуют соблюдению баланса рынка, а не политическим играм. В этом же контексте подчеркивалось, что участие России в альянсе необходимо для достижения целей сбалансированных поставок.

То есть, заключает Лукичева, устойчивость растущего тренда, конечно, будет тестироваться на прочность, но пока можно ожидать сохранения динамики цен возле текущего уровня. Поддержку ему оказывает к тому же приближение автомобильного сезона в Северном полушарии, а также крайне низкий уровень запасов нефти и нефтепродуктов.

Отчеты, хуситы и локдауны будут толкать нефть вверх

Начало недели оказалось для нефтяных цен не самым удачным, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. После объявления локдауна в Шанхае, остановившего практически все производства в городе, и опасений насчет локдаунов в других городах Китая, нефть в понедельник упала со 119 до 109 долларов за баррель и продолжила пике в первой половине вторника, в итоге дойдя до отметки 105,3 доллара. После этого стоимости бочки Brent начала свое плавное восстановление, на утро среды поднявшись до 113 долларов за баррель.

Основных факторов, которые краткосрочно будут влиять на стоимость нефти, два, уверен эксперт. Это локдауны в Китае и вооруженный конфликт в Саудовской Аравии, где хуситы подорвали несколько нефтяных инфраструктурных объектов и спровоцировали ответный огонь по Йемену со сторону саудитов. Соответственно, события в Китае снижают стоимость топлива, а подрывы нефтяной инфраструктуры ее повышают, сокращая количество нефти на рынке.

Пока же после обвала котировок в понедельник наблюдается постепенное восстановление цен — сейчас нефть находится в середине технического канала и после пробития 114 долларов может за несколько дней вернуться к 120+ долларам, считает Вавилов. О том же говорит и динамика других технических индикаторов — положительный тренд будет продолжаться и дальше.

Стоит обратить внимание и на еженедельные отчеты о запасах нефти в США, добавляет эксперт. Они могут вызвать краткосрочную волатильность на рынке. Учитывая, что о полной деэскалации конфликта на Украине речи пока не идет, и этот фактор остается заложенным в цены, наиболее важными для нефтяных котировок представляются три истории: отчеты в США, атаки хуситов на Саудовскую Аравию и локдауны в Китае. Как полагает Николай Вавилов, к концу недели нефть может вернуться к показателям, с которых она эту неделю начала — 119-120 долларов за баррель.