Со стороны Турции растет спрос на московские товары машиностроительной отрасли – вице-мэр Ефимов

В 2021 году товарооборот Москвы и Турции превысил 14,8 миллиарда долларов, это на 66,7% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Турция является крупным торгово-экономическим партнером России. Среди факторов, которые привлекают иностранные компании, – льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%», – сказал заммэра.

Он отметил, что Москва входит в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Столица обеспечивает 7,5% от общероссийского объема поставок. Экспорт растет за счет увеличивающегося спроса со стороны турецких партнеров.

«По итогам 2021 года Москва экспортировала товаров несырьевого неэнергетического сектора в Турцию на 30,2% больше, чем годом ранее. Основная причина развития московского экспорта – повышенный спрос со стороны Турции на импортные товары машиностроительной отрасли, в частности на механическое оборудование и технику. Совокупный импорт Турции в 2021 году товаров этой категории увеличился на 22,5% и составил 30,96 миллиарда долларов. Также на 16,5% увеличился импорт электрических устройств и аппаратуры связи, он составил 19,97 миллиарда долларов», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По данным центра «Моспром», Москва в 2021 году чаще всего приобретала у Турции швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции достиг 2,5 миллиарда долларов.

Центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Эксперты Центра анализируют целевые рынки для столичных производителей, а также в рамках байерской программы бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.

Выходить на рынки Турции и других стран столичным предпринимателям помогает Московский экспортный центр. Для компаний доступны более 30 сервисов и услуг, среди которых поддержка онлайн-экспорта, софинансирование акселерационных программ, выход в ритейл-сети, организация участия в бизнес-миссиях и выставках, аналитические исследования по запросам компаний и другие продукты. Кроме того, предприниматели могут получить контакты зарубежных покупателей, с которыми уже проведены первичные переговоры. Для этого нужно оставить заявку на сайте Московского экспортного центра.

«При поддержке МЭЦ в 2021 году столичные компании экспортировали в Турцию системы ионной очистки, противоугонные автомобильные технологии, устройства ограничения скорости, бытовую химию, а также другие товары и услуги», — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский экспортный центр создан для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в продвижении их продукции и услуг на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.