Особенности сертификации в России

Сертификация – это процедура, в ходе которой оценивается соответствие заданного объекта предъявляемым нормам. Оценочный процесс предусмотрен и для товаров, и для услуг, и для систем менеджмента, что используют предприятия в работе.
Сертификация бывает обязательной, когда проверка предписана законом, и добровольной – по инициативе предпринимателя. По результатам проводимых процедур оформляется либо разрешительная, либо добровольная документация.
Сертификационные объекты: для чего проводится проверка?
На территории РФ сертификация процедура проводится:
- для изделий, которые производятся на территории Российской Федерации или импортируются в страну с целью реализации;
- в отношении услуг, что оказываются населению;
- для выполняемых работ;
- систем менеджмента качества, которые внедряются в деятельность организации.
Сертификацию в добровольном порядке предприниматель вправе реализовать для любого товара, сервиса и т.п. Это обозначено в 184-ФЗ. Заявителем на организацию проверки может выступать производитель изделий, импортер, продавец, директор фирмы.
Обязательная оценка предписана в отношении большей части продуктов, которые производятся или реализуется в пределах РФ. Требование о ее проведении отражается в определенном нормативном акте.
Особенности сертификации: обзор законодательной базы
Обязательное подтверждение безопасности в определенной форме проводится, если изделие попадает под действие:
- технических регламентов ТС/ЕАЭС. Документы устанавливают требования не только для России, но и для других стран, которые входят в состав Таможенного союза.
- Постановления Правительства РФ № 982 (с сентября №2425). Оно определяет необходимость подтверждения соответствия подконтрольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации. Оценка проводится по требованиям, которые предъявляются государственными стандартами.
- Решения КТС № 299. Те изделия, которые попадают под его действие, должны проходить оценку по санитарно-гигиеническим требованиям для возможности законной реализации в пределах стран, входящих в состав ЕАЭС;
- 123-ФЗ и Распоряжения Правительства РФ № 3646-р, которое определяет перечень продукции, чья реализация на территории России возможна только после подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.
- Иных нормативных актов.
Нюансы оценочного процесса
Стоит обратить внимание на то, что обязательная оценка соответствия предусматривает не только получение сертификата соответствия. На продукцию оформляются и другие документы - декларации, свидетельства о государственной регистрации, пр. Все зависит от товара и предусмотренной для него формы оценки.
Единого перечня изделий, на которые необходимо оформлять разрешительную документацию, нет. Потребуется проанализировать действующее законодательство, изучить положения технических регламентов, постановлений и т.п. Чтобы избежать ошибок и, как следствие, нарушения правил обращения товара, лучше обращаться к специалистам. Бесплатные консультации предоставляют в центре РОС-ТЕСТ.
Если продукция попадает под определённый регламентирующий акт, предприниматель в обязательном порядке должен провести проверку и оформить разрешительный документ. Если этого не сделать и выпустить товар в реализацию, контролирующие инстанции могут привлечь к ответственности. Степень наказания определяется в зависимости от того, какое было зафиксировано нарушение и какие оно имело последствия.
Добровольная сертификация: правила процедуры
Для любого вида товара или услуги, действующей системы менеджмента, можно инициировать оценку в добровольном порядке. Цели независимой проверки:
- выделение среди действующих конкурентов;
- получение преимущества при участи в тендере;
- повышение привлекательности для потребителей;
- увеличение объема реализуемого товара или оказываемых услуг.
Сертификационный процесс осуществляется в одной из систем добровольной сертификации, которые зарегистрированы в Росстандарте. Норматив и параметры, которые требуется подтвердить, выбирает заявитель.
Что нужно для прохождения сертификации?
Перечень документации зависит от того, что является объектом оценки. Чтобы подтвердить качество или безопасность продукции, необходимо предоставить:
- свидетельства о регистрации фирмы/ИП;
- образцы товара, если организована оценка продукции;
- нормативную документацию на продукцию;
- контракт, инвойс;
- этикетку;
- протокол испытаний;
- иное.
Точный перечень документов определяется после обращения в сертификационный центр и проведения консультации.
Порядок сертификации: основные этапы
- Обращение предпринимателя в специализированный центр.
- Предоставление документации и образцов товара.
- Проведение производственного контроля/аудита предприятия.
- Организация лабораторных исследований.
- Получение протокола испытаний/заключения проверки.
- Оформление готовой документации.
Порядок оценочных мероприятий зависит от специфики заявленного объекта и требований законодательства.