Особенности сертификации в России

Сертификация – это процедура, в ходе которой оценивается соответствие заданного объекта предъявляемым нормам. Оценочный процесс предусмотрен и для товаров, и для услуг, и для систем менеджмента, что используют предприятия в работе.

Сертификация бывает обязательной, когда проверка предписана законом, и добровольной – по инициативе предпринимателя. По результатам проводимых процедур оформляется либо разрешительная, либо добровольная документация.

Сертификационные объекты: для чего проводится проверка?

На территории РФ сертификация процедура проводится:

для изделий, которые производятся на территории Российской Федерации или импортируются в страну с целью реализации;

в отношении услуг, что оказываются населению;

для выполняемых работ;

систем менеджмента качества, которые внедряются в деятельность организации.

Сертификацию в добровольном порядке предприниматель вправе реализовать для любого товара, сервиса и т.п. Это обозначено в 184-ФЗ. Заявителем на организацию проверки может выступать производитель изделий, импортер, продавец, директор фирмы.

Обязательная оценка предписана в отношении большей части продуктов, которые производятся или реализуется в пределах РФ. Требование о ее проведении отражается в определенном нормативном акте.

Особенности сертификации: обзор законодательной базы

Обязательное подтверждение безопасности в определенной форме проводится, если изделие попадает под действие:

технических регламентов ТС/ЕАЭС. Документы устанавливают требования не только для России, но и для других стран, которые входят в состав Таможенного союза.

Постановления Правительства РФ № 982 (с сентября №2425). Оно определяет необходимость подтверждения соответствия подконтрольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации. Оценка проводится по требованиям, которые предъявляются государственными стандартами.

Решения КТС № 299. Те изделия, которые попадают под его действие, должны проходить оценку по санитарно-гигиеническим требованиям для возможности законной реализации в пределах стран, входящих в состав ЕАЭС;

123-ФЗ и Распоряжения Правительства РФ № 3646-р, которое определяет перечень продукции, чья реализация на территории России возможна только после подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.

Иных нормативных актов.

Нюансы оценочного процесса

Стоит обратить внимание на то, что обязательная оценка соответствия предусматривает не только получение сертификата соответствия. На продукцию оформляются и другие документы - декларации, свидетельства о государственной регистрации, пр. Все зависит от товара и предусмотренной для него формы оценки.

Единого перечня изделий, на которые необходимо оформлять разрешительную документацию, нет. Потребуется проанализировать действующее законодательство, изучить положения технических регламентов, постановлений и т.п. Чтобы избежать ошибок и, как следствие, нарушения правил обращения товара, лучше обращаться к специалистам. Бесплатные консультации предоставляют в центре РОС-ТЕСТ .

Если продукция попадает под определённый регламентирующий акт, предприниматель в обязательном порядке должен провести проверку и оформить разрешительный документ. Если этого не сделать и выпустить товар в реализацию, контролирующие инстанции могут привлечь к ответственности. Степень наказания определяется в зависимости от того, какое было зафиксировано нарушение и какие оно имело последствия.

Добровольная сертификация: правила процедуры

Для любого вида товара или услуги, действующей системы менеджмента, можно инициировать оценку в добровольном порядке. Цели независимой проверки:

выделение среди действующих конкурентов;

получение преимущества при участи в тендере;

повышение привлекательности для потребителей;

увеличение объема реализуемого товара или оказываемых услуг.

Сертификационный процесс осуществляется в одной из систем добровольной сертификации, которые зарегистрированы в Росстандарте. Норматив и параметры, которые требуется подтвердить, выбирает заявитель.

Что нужно для прохождения сертификации?

Перечень документации зависит от того, что является объектом оценки. Чтобы подтвердить качество или безопасность продукции, необходимо предоставить:

свидетельства о регистрации фирмы/ИП;

образцы товара, если организована оценка продукции;

нормативную документацию на продукцию;

контракт, инвойс;

этикетку;

протокол испытаний;

иное.

Точный перечень документов определяется после обращения в сертификационный центр и проведения консультации.

Порядок сертификации: основные этапы

Обращение предпринимателя в специализированный центр. Предоставление документации и образцов товара. Проведение производственного контроля/аудита предприятия. Организация лабораторных исследований. Получение протокола испытаний/заключения проверки. Оформление готовой документации.

Порядок оценочных мероприятий зависит от специфики заявленного объекта и требований законодательства.