Михаил Мишустин подписал постановление о поднятии ставки по льготной ипотеке до 12%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее ставку и кредитные лимиты в рамках программы льготной ипотеки.

Как пишет «Интерфакс», ставка поднимется с 7% до 12%. Сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область — увеличится с 3 млн до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, так и строительный бизнес», — заявил глава российского кабмина в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Уточняется, что новые правила будут действовать с 1 апреля по 1 июля текущего года.

Условия по остальным льготным программам ипотеки остались без изменений, отмечает агентство. Ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, дальневосточной — 2%, сельской — 3%.

Повысить процентную ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройке до 12% годовых 28 марта поручил правительству президент РФ Владимир Путин.

Льготная программа «Господдержка 2020» стартовала в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции с целью поддержки строительной отрасли и населения. Мера позволяла закладывать жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 миллионов рублей для большинства российских регионов и 12 миллионов рублей для двух столиц и их регионов.

Позже из-за возросшей инфляции и цен на недвижимость условия льготной программы были скорректированы, а предельная ставка выросла до 7% годовых при снижении максимальной суммы кредита до 3 млн рублей для всех регионов.

После начала спецоперации России на Украине и введения санкций рубль начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля Центральный банк резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных 20% годовых с 2003 года. Вслед за этим повысились процентные ставки по кредитам и депозитам.