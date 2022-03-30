Производство жидкого мыла в Москве увеличилось почти в три раза с 2019 года

Предприятия Москвы, которые производят мыльную продукцию, с 2019 года увеличили выпуск жидкого мыла в 2,8 раза до 1,4 тыс. тонн в 2021 году.

«Сегодня в Москве выпускают различные категории продукции, способной заменить на рынке зарубежных производителей. Московские предприятия производят косметические, уходовые, а также гигиенические средства. В городе налажен бесперебойный выпуск этих товаров, объемы производства растут. Так, с 2019 года объем производства жидкого мыла вырос в 2,8 раза, с 500 тонн до 1,4 тысячи тонн в 2021 году», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего в столице работают 32 производства косметической продукции, 13 из них выпускают мыло. На предприятиях трудятся 8,7 тысячи человек.

«Москва успешно развивает производство такой продукции. Например, объем выпущенных средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов в столице составил 59,8 миллиона штук в прошлом году, это в 2,6 раза больше по сравнению с 2019 годом», – добавил Владислав Овчинский.

Город продолжает расширять инструменты поддержки промышленности. Столичные предприятия, в том числе производители косметической продукции, смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату заработной платы. Для этого мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение направить дополнительные средства в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Кроме того, инвесторы, которые планируют возводить производственные объекты, смогут арендовать землю для строительства новых и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.