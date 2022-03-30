Путин ввел запрет на закупки иностранного ПО для госструктур без согласования с властями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 31 марта приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры России без согласования с профильным ведомством.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«C 31 марта заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов... в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации..., а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации», — говорится в указе, цель которого — обеспечение «технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».

Кроме того, в соответствии с документом, с 1 января 2025 года органам государственной власти и заказчикам нельзя будет использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — системы управления и средства связи, используемые, в частности, банками, государственными организациями и предприятиями топливно-энергетического комплекса, повреждение сетей которых может привести к серьезным последствиям для граждан и экономики страны.