Red Wings открыла регулярное авиасообщение между Махачкалой и столицей Узбекистана

Авиакомпания Red Wings запустила регулярное авиасообщение между Махачкалой и Ташкентом.

Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского аэропорта. «С 29 марта авиакомпания Red Wings запустила регулярные рейсы из Махачкалы в Ташкент. Вылеты будут осуществляться по вторникам и четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Вылет из Махачкалы будет производиться в 07:40 мск, прибытие в Ташкент — в 12:35 по местному времени; длительность полета составит 2 часа 55 минут. Вылет в обратном направлении будет осуществляться в 04:45 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 06:10 мск. Время полета составит 3 часа 25 минут.

Отмечается, что всем прибывающим в Узбекистан, в том числе гражданам государства, необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до прибытия. Кроме того, въезжающим в страну необходимо сдавать экспресс-антиген-тест.

Ранее компания Red Wings объявила о начале перелетов между Махачкалой и Стамбулом. Рейсы планируется производить раз в неделю, по понедельникам.

Международный аэропорт Махачкалы был открыт в феврале 1927 года как «воздушная станция» на трассе Москва — Харьков — Ростов — Тифлис. Это старейшее авиапредприятие дагестанского авиационного узла, указывается на сайте воздушной гавани. В феврале 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 130 352 человека, превысив показатели февраля прошлого года на 16,4%. Лидером по числу перевезенных в Махачкалу пассажиров в первом полугодии является авиакомпания «Победа». Наиболее популярные внутренние направления — Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Краснодар; среди международных наибольшим спросом пользуется Стамбул.

Ранее «Эксперт» сообщал, что авиакомпания «Россия» откроет 11 новых направлений из аэропорта Сочи. В общей сложности в весенне-летнем сезоне перевозчик планирует производить полеты из Сочи в 17 зарубежных городов — Актау, Актобе, Алма-Ату, Анталью, Атырау, Бодрум, Бухару, Даламан, Ереван, Каир, Нур-Султан, Самарканд, Стамбул, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч и Фергану.