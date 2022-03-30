Поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» упали до нуля

Физические потоки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через немецкую компрессорную станцию Мальнов вчера снизились до нуля, сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на данные оператора Gascade.

По данным СМИ, к 13:00 по местному времени прокачка составила 1 451 155 киловатт-часов. Сразу после этого приборы зафиксировали падение показателей до нуля. В то же время поставки российского газа в Европу по другим газопроводам остаются стабильными.

Ранее компания «Газпром» забронировала на 29 марта часть пропускной способности газопровода «Ямал—Европа» для транзита газа через Польшу. Компания не заявляла бронь в данном направлении с 15 марта, и на этот раз она купила только два процента от предложения: 87 тысяч кубометров в час из возможных 3,7 миллиона.

Газопровод «Ямал-Европа» наряду с газотранспортной системой Украины и «Северным потоком», является одним из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его конечный пункт расположен во Франкфурте-на-Одере. После того, как в 2020 году закончился долгосрочный контракт «Газпрома» с Польшей на транзит через «Ямал—Европу», компания бронирует мощности этой магистрали через аукционы.