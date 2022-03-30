Россия и Германия привлекут экспертов для решения вопроса об оплате российского газа рублями

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проинформировал его по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС», — указывается в сообщении.

Путин и Шольц условились, что переход на оплату газа в рублях обсудят российские и немецкие эксперты, передает также пресс-служба. Отмечается, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа. «Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — рассказали в Кремле.

Также сообщается, что Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим 29 марта в Стамбуле раундом переговоров российских и украинских представителей. Кроме того, рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.

Олаф Шольц до этого выступал против оплаты поставок российского газа в рублях. Канцлер заявлял, что Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, однако резкое эмбарго ударит по рынку труда и промышленности и приведет к серьезному кризису.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена с 31 марта переходить на продажу газа исключительно за рубли для недружественных стран. «Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс. Не то, что все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс», — цитирует Пескова РБК.

Владимир Путин поручил перевести на рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны 23 марта. Глава государства заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Президент распорядился, чтобы правительство дало компании «Газпром» директиву о внесении необходимых изменений в действующие контракты. Страны ЕС, а также Великобритания, отказались оплачивать газ российской валютой.