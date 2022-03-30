«Ростех» начал поставлять в Белоруссию препарат для лечения неврологических заболеваний

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», производящий препарат для проведения ботулинотерапии, сообщил о расширении географии экспорта.

Как отмечается на сайте госкорпорации, Белоруссия в текущем году получит примерно 10 тысяч упаковок российского препарата ботулотоксина типа А «Релатокс». Он применяется в неврологии для лечения блефароспазма, спастичности мышц у детей с ДЦП, а также у взрослых после ишемического инсульта и аксиллярного гипергидроза. Кроме того, препарат используется в косметологии для коррекции мимических морщин.

«Релатокс» производится на предприятии НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» в Уфе.

«Еще в 2019 году проект нашего холдинга "Нацимбио" — первый отечественный препарат для проведения ботулинотерапии "Релатокс" — получил общероссийскую премию в области импортозамещения "Проектный лидер" в номинации "Медицина". Сегодня он востребован не только в России, но и за рубежом — ранее был зарегистрирован в Киргизии и Узбекистане, а сегодня — в Белоруссии, и мы начинаем его первые поставки в республику», — рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«Релатокс» поступил на рынок в 2014 году, с тех пор его получили более 1,6 млн пациентов клиник эстетической медицины по всей стране. НПО «Микроген» ведет работы по расширению показаний к применению препарата в неврологии. В частности, проходят клинические исследования для применения ботулотоксина при терапии мигрени и цервикальной дистонии.

«Мы надеемся, что с приходом в Беларусь российского "Релатокса" доступность ботулинотерапии для жителей республики многократно повысится. Отгрузки уже начались, всего в этом году мы планируем поставить порядка 10 тысяч упаковок», — заявил гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Уточняется, что при изготовлении «Релатокса» используются современные технологии, обеспечивающие высокое качество препарата. В косметологии он рекомендован для применения по принципу full face, то есть для общей гармонизации лица, а не устранения отдельных морщин.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, даже если иностранные компании прекратят поставки лекарственных препаратов, Россия сможет наладить собственное производство.

В настоящий момент причины отсутствия на полках аптек многих медикаментов аналогичны дефициту сахара в продовольственных магазинах. Россияне, поддавшись панике, скупают их впрок, хотя поставки из-за рубежа не прекращались и отечественные фармакологические компании не снижают объемы производства, а правительство РФ заявляет о поддержке фармацевтики.