Рубль начинает притормаживать, а акции — подрастать

По итогам сегодняшнего дня рубль отвоевал у доллара еще 0,8% стоимости. Торги завершились по котировкам 84,55 руб. за доллар. Таким образом, безоткатный рост российской валюты наблюдается 8 торговых сессий подряд. За это время «россиянин» подорожал к доллару на 20%, в том числе с начала текущей недели — на 12,5%.

Статья по теме: Доллар в России становится токсичной валютой

Неудивительно, что после столь сильного и продолжительного по меркам биржевых торгов роста его темпы начали замедляться. Не исключено, что в ближайшее время российская валюта заляжет в боковик чуть выше отметки 80 руб. за доллар. Но это лишь осторожные предположения: все будет зависеть от политического фона и действий Банка России, который может в любую сторону «отрегулировать» рынок. Пока остается непонятным, какой курс рубля сейчас выгоден стране.

Что касается среднесрочных перспектив рубля, то аналитики во мнениях расходятся. Одни упирают на то, что введенные банком России антикризисные меры и рост сальдо платежного баланса РФ поведут рубль к новым локальным высотам.

«Основными факторами роста остаются валютные ограничения и резкое сжатие импорта. Прогресс в мирном урегулировании геополитической ситуации также выступает положительным моментом. При сохранении текущих условий российская валюта в скором времени может вернуться к уровням, предшествовавшим кризисному обострению, и закрепиться в районе 75-80 по доллару», — пишет в своем обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Другой точки зрения придерживается эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. Он считает, что относительно среднесрочной перспективы российская валюта на данный момент является переоцененной, и объясняет это долгосрочным характером и серьезным негативным эффектом от новых санкций, который будет лишь накапливаться. Поэтому, полагает эксперт, рублю вряд ли удастся надолго задержаться на достигнутых вершинах.

Самое удивительное заключается в том, что рассуждения обоих аналитиков верны. А арбитром в этом споре выступит Банк России.

В моменте сегодня курс рубля уходил в район 83 руб. за доллар. Но против рублевых «быков» отчасти сыграли слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который отметил, что переход на продажу газа за рубли не произойдет мгновенно — это растянутый во времени процесс.

Статья по теме: В Германии рассказали, чем грозит немецкой промышленности прекращение поставок газа из РФ

По многим оценкам, на имеющихся запасах Европа сможет обходиться без российского газа около двух месяцев. Вместе с тем прекращение поставок грозит обернуться более быстрым отказом ЕС от российских углеводородов. Потери российского бюджета также будут заметными. Поэтому возникает версия, согласно которой переход на оплату рублями сначала коснется того газа, который Россия поставляет (или может поставить) сверх законтрактованных объемов. Схему отплаты и порядок перехода на нее мы узнаем в ближайшие дни.

Укрепление рубля вызвало резкий спрос на ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос за день на значительные для него 4,4%. Бумаги с погашением от 3-х до 7 лет торгуются под доходность 12-12,5% годовых. Облигационные трейдеры покупают обязательства Минфина РФ в уверенности, что в ближайшее время Банк России снизит ключевую ставку.

Вместе с тем, у отдельных эмитентов долговых обязательств начались проблемы, о чем мы предупреждали ранее. В частности, ритейлер одежды и обуви OR Group («Обувь России») сообщил о техническом дефолте по купону одного из облигационных выпусков. Компания не нашла чуть более 9,7 млн руб. для исполнения своих обязательств. Всего на Московской бирже в обращении находится облигаций этого эмитента на сумму около 4,75 млрд руб. Ранее компания объявила дефолт еще по двум выпускам своих бондов.

В отличие от вчерашнего дня, Индекс Мосбиржи сумел не только удержать утренний рост, но и приумножить его, завершив день с прибавкой в 4,3%. Только пять бумаг закрылись снижением котировок. В их числе бывший ранее лидером роста «Акрон», потерявший сегодня чуть более 17% стоимости. Это, впрочем, не свидетельствует о неэффективности эмитента — просто по его бумагам проходит вполне логичная фиксация прибыли после более чем 90-процентного роста.

Ровно на треть выросла сегодня капитализация стабильно ликвидной бумаги — акций сотового оператора МТС. Из-за понятного, устойчивого бизнеса и традиционно неплохих дивидендов акции компании всегда пользуются у инвесторов повышенным спросом в периоды финансовой нестабильности.

На 34% подорожали бумаги золотодобытчика «Петропавловск», отыгрывая ранее имевшуюся фундаментальную недооцененность.

Почти на четверть взлетел «Аэрофлот» в ожидании получения господдержки. Но пока акции этого эмитента все равно выглядят одними из наиболее слабых среди российских бумаг.

Нефть так и не рискнула штурмовать важный уровень $100 за баррель, и сегодня продолжила откат вверх, подорожав более чем на 3% — до $111 за баррель. Нефтяные котировки поддержала статистика из США, согласно которой запасы нефти снизились на 3,45 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал сокращение на 1 млн. При этом среднесуточная добыча нефти в Штатах впервые за 6 недель увеличилась на 100 тыс. баррелей — до 11,7 млн. Но пока нет никаких оснований говорить о том, что рост добычи там будет продолжаться и в дальнейшем.