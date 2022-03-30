Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку — компанния

Пресс-служба Сбербанка прокомментировала информацию о массовых отменах ипотечных заявок. В компании подтвердили, что с 1 марта Сбербанк изменит ставки по ипотечным кредитам, а также что ранее Сбер предупредил клиентов: срок действия одобренных заявок составляет 30 дней. В компании также подчеркнули, что Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку.

Как сообщили ранее СМИ, новые условия кредитования банка коснулись ипотечных заявок, кредитные договоры по которым не были подписаны до 30 марта включительно. Новые условия кредитования предполагают ставку вдвое выше: судя по отзывам клиентов, раньше ставка составляла 9,8% годовых, а сейчас ставки по ипотеке на «вторичку» начинаются от 19% годовых.

«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определённых условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», — прокомментировали в пресс-службе Сбера.

Ранее риелторы рассказали РБК, что некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. Речь идет о банках МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк (полностью остановили прием заявок на ипотеку), «Росбанк Дом», «Сбер» и ВТБ (принимают заявки только на ипотеку по базовым программам — без льгот).