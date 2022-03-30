Сбербанк обнулит одобренные до 1 марта заявки на ипотеку

Сбербанк объявил об аннулировании 31 марта всех ипотечных заявок, одобренных до 1 марта. Клиентам нужно будет подать повторную заявку и получить новое решение банка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера. Ранее «Коммерсант» сообщил о сотнях пострадавших клиентов банка-лидера ипотечного кредитования, которые уже понесли существенные расходы на оформление сделок.

«В период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — сообщили в пресс-службе банка.

По данным «Коммерсанта», у многих клиентов сроки подписания финального оформления кредитного договора были назначены на 30 марта — первые числа апреля. У них уже был собран полный пакет документов, проведена оценка недвижимости, оформлены страховые договоры, оплачены услуги риэлтора. Суммарно эти расходы могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Есть также ряд людей, которые успели продать свои квартиры, чтобы купить новые в ближайшие дни.

Ранее «Эксперт» писал, что крупнейшие российские банки резко увеличили ставки по ипотечным кредитам. Это стало следствием действий ЦБ РФ, который с 28 февраля резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Соответственно, жилищные кредиты резко подорожали. Так, у Сбербанка рост составил 7,3 п.п. Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее — от 11,3%). В то же время ставки в рамках программ господдержки не изменились. Банк также отметил, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений не будет.

