Стратегия, тактика, действие и результат

Заявив в числе обязательных целей специальной военной операции принуждение руководства нынешней Украины к отказу от нацистской и милитаристской идеологии, Россия параллельно инициировала переговорный процесс с украинской стороной. Его цель — по мере сил минимизировать риски для населения Украины и оставляя возможность Киеву принять требования Москвы на условиях сохранения украинского суверенитета.

К сожалению, и г-н Зеленский, (а точнее будет сказать — те, кто ставит им задачи и оплачивает попытки их решения) предпочитают затягивать военные действия, день за днём ухудшая и собственное положение, и положение жителей Украины.

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Москва уже давала понять, что степень продвижения переговоров России и Украины не такая как хотелось бы, и не такая, какой требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Время работает отнюдь не на Украину, как полагают, видимо, киевские власти, всячески тормозя принятие решений, необходимых для прекращения интенсивных боевых действий.

Нечего возразить, нет сил поддержать

Наряду с переговорами Москва предпринимает усилия для решения гуманитарных вопросов, возникших в связи со спецоперацией, и на международном уровне. Демонстрируя заинтересованность в максимальной безопасности жителей Украины, Россия внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию, которая могла бы, в случае принятия, способствовать решению гуманитарных вопросов, прекращению огня и эвакуации мирных граждан из зон боевых действий. Однако по итогам заседания СБ ООН резолюция принята не была, натолкнувшись на противодействие стран западного блока.

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«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, каковы истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили», — приводит РИА Новости слова постпреда России в ООН Василия Небензи, раскритиковавшего западные страны за применение двойных стандартов и политизацию процесса.

В общем, можно констатировать, что именно Россия и ее президент сегодня заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить мирных жителей Украины. А ее так называемые «союзники» делают все для того, чтобы увеличить число жертв среди гражданского населения, создать в медийном поле соответствующую картинку, традиционно выставив Россию «кровожадным агрессором», и продолжать на этой сомнительной базе экономическую войну.

Консолидация

Последовательная и взвешенная позиция российского президента, демонстрирующая твердость и последовательность в достижении целей начатой операции вкупе с попытками вывести из-под удара гражданское население, ожидаемо сказалась на уровне доверия к нему внутри страны. Прошедший месяц ощутимо укрепил рейтинг Владимира Путина, электоральная поддержка главы российского государства заметно возросла.

«Мы за последний месяц зафиксировали один из самых высоких рейтингов президента за последние 20 лет, что Путин возглавляет Россию, — 79,6%. Это один из самых динамичных периодов роста его рейтинга», — сообщил 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, добавив, что результаты опроса свидетельствуют о консолидации российского общества и о том, что значительное число россиян считают: страна движется в верном направлении, приводит слова Федорова ТАСС.

Мифы перестают убеждать

Совсем иначе обстоит дело у тех политиков, которые уже больше месяца размахивают санкционной дубиной, пытаясь сбить Россию с ног. Потому что пока эта дубина бьет, в основном, по ее хозяевам.

Expert.ru ранее неоднократно сообщал о том, что рейтинг американского президента Джо Байдена неуклонно катится вниз, достигнув недавно минимального значения за все время замеров — менее 40% поддержки. Политологи считают, что значительное снижение рейтингов ждет и других западных лидеров.

«Падение рейтингов западных политиков на фоне украинского кризиса — показатель неэффективности санкционной кампании, проводимой против России в ЕС и США. В сложившихся условиях недальновидность лиц, принимающих решения на Западе, может стоить им политического будущего», - сказал в интервью изданию «Федерал Пресс» политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин, добавив, что консолидировать общество, создавая образ единого врага — неактуальная технология.

«Миф о том, что "во всем виноват Путин" больше не убеждает прагматичного европейского или американского избирателя. Да и в целом перекладывание ответственности за собственные просчеты — слабая политическая позиция. Никакая русофобская пропаганда не способна компенсировать троекратный рост цен на бензин, газ и хлеб», — утверждает политолог.

Гераскин указывает, что получив так называемый «зонтик» от несуществующей угрозы с Востока, европейские лидеры обрекают своих граждан на дефицит продовольствия и энергоресурсов, не предлагая ничего взамен. Между тем, и Макрону, и Джонсону, и Шольцу не стоит забывать, что голосовать за них будет не Байден, а их же избиратели — французский, британский и немецкий народ. По мнению политолога, наблюдаемое в последнее время смягчение риторики Макрона в отношении России свидетельствует как раз о понимании нынешним главой Пятой республики этого факта — особенно на фоне того, что первый тур президентских выборов во Франции стартует уже в апреле.

Падение рейтингов западных политиков говорит об отсутствии консолидации обществ в ЕС и США. Если бы такая консолидация существовала (а именно это утверждают на Западе), она вела бы к росту поддержки населением своих лидеров, а не наоборот. В действительности же антироссийская политика непопулярна у населения «недружественных стран», и не имеет там общественной поддержки. Можно в этой связи упомянуть данные последнего исследования общественного мнения в Италии. По данным ТГ-канала «Русский дом в Риме», 69% опрошенных итальянцев, отвечая на вопрос о характере дальнейших взаимоотношений с нашей страной, выступили за переговоры с Россией.

«Гениальный экономический ход» и «инфантильная истерика»

Пока лидеры Запада решают, как им исправить незавидное положение, в которое они сами себя загнали, Россия оставляет им для этого все меньше шансов.

Одним из наиболее весомых аргументов в противостоянии с ЕС и США стало принятое недавно Путиным решение перевести расчеты за газ с «недружественными странами» в рубли. Несмотря на резко отрицательную, доходящую порой до истерики, реакцию европейских лидеров, не желающих принимать неизбежное, не только российские, но и западные эксперты оценивают ход Кремля как чрезвычайно сильный, максимально сужающий Западу пространство для маневра.

В частности, авторитетное американское издание Politico признает, что решение Путина — ставка с высоким риском, ставящая под угрозу доллар, на котором зиждится современная мировая финансовая система. Издание утверждает, что теперь Запад либо уступит требованиям Москвы, либо, попытавшись сопротивляться, будет вынужден ждать новых шагов Кремля. И вряд ли, полагают наблюдатели, это будут шаги назад.

Называя действия российского президента «троллингом» Европы, энергетически крайне зависящей от России, Politico отмечает, что Путин таким образом бьет по слабому месту в санкционной решимости ЕС. Потому что, как утверждает аналитик издания Джеймс Хакстепп, расчеты в рублях неизбежно создадут сложности для покупателей. А обозреватель Politico Тимоти Эш считает, что Путин играет в открытую, прямо вынуждая западные страны переписать на рублевые контракты с российскими поставщиками энергоресурсов.

Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннет, давая интервью «Известиям», и вовсе назвал действия российского президента гениальным экономическим ходом. Беннет считает, что ЕС вскоре перестанет воспринимать спецоперацию на Донбассе через призму эмоций и поймет, что Россия не выступает агрессором в отношении Европы.

«Я считаю, что переход к рублевому расчету за газ — гениальный экономический ход. РФ следует усилить и поднять свою валюту. Европа очень скоро потеряет мотивацию поддерживать США <...> Я думаю, это решение обеспечит поддержку политике президента Владимира Путина», — цитируют Беннета «Известия».

Переход на рубли, по его мнению, обеспечит исключительно положительное долгоиграющие преимущество для России. Кроме прочего, считает собе4седник «Известий», такие действия помогут России упрочить контакт с Ближним Востоком — Саудовской Аравией и Катаром, — а также развивать отношения с Китаем. При этом Беннет призвал Россию готовиться к санкциям, которые будут носить эмоциональный и порой и символичный характер. По его мнению, речь может идти о запрете российского кино, музыки, книг, брендов и любых других вещей, имеющих прямое отношение к России.

«Такие меры являются скрытыми оскорблениями, а на деле просто инфантильной истерикой», — заключил Беннет.

«No money — no gas»

Российские специалисты в области экономики и финансов также считают, что перевод оплаты за поставляемый за рубеж газ в рубли — прогрессивный и назревший шаг. При этом эксперты отмечают, что наша страна обеспечивает 40% потребности Евросоюза в газе, и импортеры вряд ли смогут отказаться от действующих контрактов.

«Такой переход — ускоренное воплощение уже давно продвигаемой идеи о дедолларизации мировой торговли энергоресурсами», — считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов, добавляя, что для России это прежде всего означает снижение рисков.

«Ранее экспортеры газа в любом случае реализовывали значительную часть своей выручки в РФ, налоги и зарплаты платили в рублях, поэтому де-факто государство и общество получали за реализацию газовых ресурсов именно рубли. И для экономики РФ в целом не было особой разницы, какая валюта используется в газовых контрактах», — приводят слова Андрианова «Известия».

По его словам, в новых условиях возникают риски того, что выручка российских компаний от поставок за рубеж будет под теми или иными предлогами задерживаться в странах-импортерах. (К слову, провокационные призывы замораживать доходы «Газпрома» в европейских странах, а затем передавать их Украине, уже звучали.) Теперь эти риски удается нивелировать.

«Поэтому схема меняется — покупатели со своей валютой будут заходить в Россию и уже здесь менять ее на рубли и оплачивать покупаемый газ. То есть, по сути, изменения носят в основном технический характер, связанный с реагированием на реальные угрозы для российской валютной выручки со стороны наших "европейских друзей". Это гарантия того, что продавец получит деньги за поставленный товар», — пояснил «Известиям» Андрианов.

Что же касается попыток объявить решение России неправомерным и не соответствующим ранее заключённым договорам, то Андрианов считает такие попытки смешными.

«Не вдаваясь в юридические тонкости, можно лишь подчеркнуть, что именно Европа десятилетиями демонстрировала чудеса жонглирования собственным законодательством с целью ущемления интересов "Газпрома" на рынке ЕС. Сегодня же Россия, несмотря на все многолетнее давление и на все последние события, готова оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов для Европы. Ее единственное требование, которая она теперь реализует на практике, — гарантировать полную и честную оплату поставляемых энергоресурсов. Думаю, если европейские газовые компании действительно заинтересованы в продолжении закупок газа в России, а выбора у них, по сути, нет, то для них не составит труда следовать новым условиям оплаты», — уверен Андрианов.

США лишились рычагов

Заявление о продаже природного газа за рубли — сильнейший ответ на санкции, который лишит США рычага давления на покупателей, прежде всего — европейских, пишет ТАСС, констатируя, что это очевидная и действенная мера противодействия санкциям, при том, что «правила игры» навязал именно Запад.

Как утверждает агентство, после заявления Владимира Путина о переходе на рублёвые расчеты за газ оптовые цены со среды, 23 марта, выросли на четверть. Со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE, ТАСС сообщает, что на 24 марта цена апрельского фьючерса на британский газ достигает 287 пенсов за терм (118 евро за МВт-ч), тогда как утром 23 марта этот показатель находился на уровне 230 пенсов за терм (94 евро за МВт-ч).

При этом ТАСС указывает, что Великобритания меньше других стран Европы зависит от российского газа, доля потребления которого в стране сейчас составляет около 3%. В 2020 году порядка 50% потребляемого в королевстве газа поступало с британских месторождений, около 30% — из Норвегии и еще около 20% приходилось на поставки СПГ из разных стран, преимущественно государств Ближнего Востока. Поставки из России в 2020 году покрывали около 5% британского потребления.

Рубль будет расти

Между тем, Россия уже пожинает положительные плоды решения президента. 25 марта Московская биржа открылась ростом курса рубля и ростом акций российских нефтедобывающих компаний. Эксперты предсказывают дальнейшее укрепление российской валюты и стабилизацию ее курса.

Как отмечает РБК, со ссылкой на аналитиков инвесткомпании «Фридом Финанс», укреплению рубля способствовало правило о продаже экспортерами 80% валютной выручки, а теперь к нему добавилось и требование продавать российский газ за рубли в «недружественные страны». Специалисты компании полагают, что в дальнейшем это правило способно значительно увеличить спрос на рубли, обеспечив российскую валюту стимулом для дальнейшего роста на фоне реального изменения соотношения спроса и предложения.

Еще более оптимистично оценивают перспективы рубля другие специалисты. Аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что рубль продолжит восстанавливаться относительно основных мировых валют. Как полагает эксперт, учитывая текущие уровни цен на товарных рынках, в случае отсутствия роста геополитических рисков можно ожидать стабилизации курса американской валюты в диапазоне 90-100 рублей за доллар, с возможным выходом к нижней границе данного коридора. А специалист инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что при развитии благоприятного сценария целями снижения курса западных валют могут стать уровни ниже 85 рублей за доллар и 96 рублей — за евро.

Правительство продолжает поддержку россиян

Не ограничиваясь мерами, применяемыми к недружественным странам, российское правительство продолжает поддержку отечественной экономики и населения. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальную информацию правительства, кабинет министров разработал систему выделения субсидий и грантов, в целях поддержки граждан и предпринимателей.

«На дополнительную помощь могут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет. Они смогут получить на создание и развитие собственного дела грант от 100 до 500 тысяч рублей и до миллиона рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне», — сообщил премьер Михаил Мишустин, указав, что на эти деньги смогут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.

Кроме того, сообщил Мишустин, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства.

«Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия. <...> Здесь нужны комплексные меры», — заявил глава российского правительства, назвав в числе уже реализуемых эффективных шагов ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, помогающие существенно снизить транспортные расходы. На эти цели, напомним, правительство намерено выделить в текущем году 4,3 миллиарда рублей, увеличив объем перевозок по льготным тарифам на миллион тонн минимум.

Как особо отметил премьер, эти меры позволят гарантировать поставки в регионы зерна и других культур, овощей, рыбы, минеральных удобрений.

Запланированы правительством и меры по поддержке семей с детьми в условиях приближающегося курортного сезона. Михаил Мишустин сообщил, что власти дополнительно профинансируют программу возврата половины стоимости путевок для детей.

«В этом году мы увеличим финансирование, и теперь ее (программы) возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тысяч ребят. Для этого направим 7,5 миллиардов рублей», — сказал председатель правительства, напомнив, что программа кешбэка заработает 31 марта, и родители смогут заблаговременно выбрать для ребенка место отдыха.

Среди прочих заявленных правительством мер — увеличение в 2022 году размера казначейских бюджетных кредитов регионам на десять процентов их собственных доходов. Сроки предоставления таких кредитов продлят.

«А чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним. Это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты Российской Федерации, сократить расходы на обслуживание заимствований и направить больше средств на реализацию важных для граждан инициатив и проектов», — сказал Мишустин.

Отдельно глава кабинета добавил, что президент еще накануне поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности для регионов по финансированию своих расходов, сообщают РИА «Новости».