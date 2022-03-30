ЦБ выпустит серебряную монету, посвященную Свияжску

Банк России 31 марта выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Музей-заповедник „Остров-град Свияжск“, Республика Татарстан» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5115-0158). Монета выйдет тиражом 1 тыс. штук, сообщается на сайте ЦБ.

«Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60 мм», — говорится в описании регулятора.

На лицевой стороне находятся рельефное изображение герба РФ и надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты: «25 рублей», дата: «2022 г.», а также обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Петербургского монетного двора и масса чистого драгметалла. На оборотной стороне в центре изображен остров-град Свияжск с подходящем к нему по реке деревянным кораблем, вверху — герб Свияжска и по окружности — лента с надписью «Остров-град Свияжск».

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России выпустил в обращение две памятные монеты, посвященные 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики. Серебряная монета номиналом 3 рубля вышла тиражом 3 тыс. штук, монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей — 1 млн штук.