Украинские войска нанесли по Луганску удар ракетой «Точка-У»

Украинские военные выпустили ракету из комплекса «Точка-У» по Луганску. Новость передает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что город обстреляли в 5.25 утра по московскому времени. Выстрелы последовали со стороны Северодонецка. По данным на 7 часов утра по московскому времение, о последствиях не сообщалось.

Кроме того, ВСУ обстреляли из танка населенный пункт Молочный. Всего было выпущено восемь 125-миллиметровых снарядов.