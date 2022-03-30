Усталость водителю не товарищ

Причины аварий в статистике не указываются, но, как правило, в это время водители чаще всего садятся за руль уставшими после трудовой недели, иногда при этом будучи в нетрезвом состоянии. Но если степень опьянения можно измерить, то степень усталости объективной оценке не поддается. Между тем, сонливость является не менее опасным состоянием при управлении транспортом, чем алкогольное или наркотическое опьянение.

Дмитрий Давыдов считает, что с помощью внедрения современных технологий безопасности на транспортных средствах можно сократить случаи аварий на дорогах. Как это реализовать автор сформулировал в некоммерческом проекте «20 идей по развитию России», опираясь на международный опыт.

Смертельно опасная усталость

В состоянии утомления внимание становится рассеянным, скорость реакции снижается, как и способность принимать решения. Около четверти дорожно-транспортных происшествий в странах Евросоюза происходят из-за усталости водителя. По данным ученых, 17-19 часов без сна сказываются на состоянии водителя как 0,5 промилле алкоголя в крови (при допустимом показателе 0,16%). Недосыпание повышает риск попадания в аварию в два раза, если водитель спал 5-6 часов в течение суток и в четыре раза, если он спал 4-5 часов, следует из исследований Американской ассоциации автомобилистов.

Стоит учитывать и тот факт, что на более высокой скорости усталость наступает быстрее. Например, на скорости 90 км/ч водитель устает через 3,5–4 часа. При этом тормозной путь на такой скорости длиннее, а шансов оперативно принять решение, которое успеешь реализовать – меньше.

Часто водитель может не понимать, что утомился. Некоторые опытные шоферы, если начинают зевать, то предпочитают выпить кофе, включить музыку погромче или открыть окна. Однако такие методы дают лишь кратковременный бодрящий эффект.

Чтобы оштрафовать или применить какую-либо административную меру наказания за то, что водитель сел за руль невыспавшимся или сонным, необходимо эту степень усталости как-либо измерить. Таких приборов на данный момент нет, однако есть другие технологии, которые уберегут от аварии на дорогах из-за усталости. Подобные системы уже применяются в странах Евросоюза.

Предупрежден значит будет жить

Требования и регламент, регулирующие необходимость внедрения и применения технологий, которые сберегают жизнь уставших водителей, уже утверждены в Европейском союзе. Такие системы делятся на три типа.

Первая предупреждает о сонливости и нарушении внимания (DDAW). Технология следит за бдительностью водителя через его поведение. Бортовой компьютер анализирует скорость, длительность поездки, позицию на дороге, воздействие со стороны рулевого управления. Если что-либо из перечисленного отклоняется от нормы, программа выдает визуально-звуковой сигнал, который предупреждает водителя, чтобы он обратил внимание на свое состояние. Благодаря такой автоматической системе водитель будет точно знать, когда ему нужно отдохнуть, чтобы быть бдительнее.

Вторая система предупреждает, если водитель выехал из своей полосы движения за разметку (LDWS). Сигнал подается только в том случае, если автомобиль отклонился от своей полосы на 30 см на скорости 65 км/ч и выше без включенного поворотника. То есть при обычном перестроении сигнал не будет отвлекать водителя. Если шофер задремал, то программа подаст минимум два из четырех сигналов: вибрационный, звуковой, визуальный или тактильный, указывающие направление непреднамеренного дрейфа.

Третья технология представляет собой систему экстренного торможения (AEBS). Программа заставляет автомобиль экстренно тормозить в случае, если водитель не реагирует на приближающуюся опасность столкновения. Система проводит анализ разницы скорости и расстояния до автомобиля или объекта впереди. По определенному алгоритму она активирует тормозную систему, если возникает прямая угроза столкновения. Программа также предупреждает водителя о том, что через 0,8 секунд сработает экстренное торможение.

Данные механизмы служат ассистентом водителю, вовремя подавая ему нужные сигналы. При этом человек всегда может взять автомобиль под полный контроль, выключить системы дополнительной безопасности. На международном уровне такие технологии доказали свою эффективность, и их польза в борьбе со смертностью по причине вождения в состоянии утомления признана экспертами.

В Евросоюзе с 6 июля 2022 года начнут действовать новые правила, согласно которым новые модели автомобилей без указанных выше систем безопасности не смогут быть введены в эксплуатацию. А с 7 июля 2024 года в странах ЕС перестанут регистрировать транспортные средства, не соответствующие новым стандартам. Вторая и третья системы из списка выше уже обязательны для многотонных грузовиков и автобусов.

Бортовой помощник

Дмитрий Давыдов предлагает внедрить в обязательном порядке три указанные выше технологические функции в России. Через два года после издания соответствующего закона автомобили без данных систем автор предлагает запретить ставить на учет. Через три года после принятия закона запретить эксплуатацию грузовиков и автобусов дальнего следования, если они не оборудованы двумя из системам – LDWS и AEBS. Как считает Давыдов, со временем новые транспортные средства, оборудованные необходимым системами, вытеснят старые. Так, крупногабаритный коммерческий транспорт будет создавать меньше угроз на трассах страны. В результате внедрения таких систем смертность и травматизм на дорогах России значительно снизятся, и тысячи жизней будут сохранены, уверен автор.

Однако без законодательной поддержки государства реализовать такую инициативу будет невозможно. Поэтому Давыдов надеется на поддержку со стороны властей.

Проект «20 идей по развитию России» был сформулирован Дмитрием Давыдовым в 2016 году. В пандемию автор дополнил инициативы новыми идеями. Все они написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, подчеркивает автор.