В Госдуме призвали расширить список экспортируемых за рубли товаров

России следует расширить перечень товаров, экспортные платежи по которым могут приниматься в рублях, включая нефть, уголь, зерно и древесину, пишет в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Было бы правильно там, где это выгодно нашей стране, расширить перечень товаров, экспортируемых за рубли: удобрения, зерно, нефть, нефтепродукты, уголь, металлы, древесина и т.д.», - отмечает спикер.

Он также обратился с призывом к политикам Европы «перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях», и более серьезно отнестись к вопросу расчетов в рублях.

«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась осуществлять расчеты в этих валютах», - добавил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за поставки российского газа по действующим контрактам с недружественными странами. В срок до 31 марта. В настоящее время «Газпром» получает все иностранные платежи за поставленный газ в иностранной валюте, в основном в долларах и евро.

