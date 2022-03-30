В МО рассказали о наступлении на Донбассе и ситуации на направлениях к Киеву и Чернигову

Официальный представитель российского Минобороны генерал Конашенков сообщил новые подробности проведения специально военной операции ВС России по защите республик Донбасса. По словам генерала, операция продолжает развиваться в соответствии с намеченными планами, войска добились новых успехов.

Как сообщил Конашенков, Вооруженные Силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

«Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило 8 километров. В данном районе уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП, 8 автомобилей различного назначения», — сообщил представитель Минобороны.

Также генерал Конашенков проинформировал о ситуации на луганском направлении. Как следует из сообщения Минобороны, подразделения Луганской Народной Республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.

По словам представителя МО РФ, украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Отдельно генерал остановился на происходящем в Киевской и Черниговской областях, где интенсивность боевых действий снизилась, в соответствии с приказом российского командования. Как сообщил Конашенков, на Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.

Согласно информации Минобороны, на первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе.

«Все эти цели были выполнены», — заявил Конашенков.

Одновременно российская армия решала и другую задачу, а именно: в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, а также используя современные высокоточные средства поражения — создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению народных республик Донбасса.

«С этой целью проводилось и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается», — сказал генерал.

Целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса.

В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил в заключение Конашенков.