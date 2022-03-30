В Москве разработали кабель для искусственного сердца

Специальный кабель, предназначенный для работы мобильного искусственного сердца, создали инженеры НПП «Спецкабель» по заказу столичного производителя медицинского оборудования для травматологии, ортопедии и кардиологии. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На разработку и изготовление макетных образцов столичные конструкторы потратили полгода. Армированный кабель уже исследован на совместимость с тканями человеческого организма и сейчас проходит сертификацию. Планируется, что отечественная продукция заменит импортный аналог и будет работать в комплексе с искусственным сердцем, которое также произвели в Москве.

«В Москве работают 11 предприятий кабельной промышленности. В общей сложности, в 2021 году они отгрузили товаров на 32,7 миллиарда рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году. Среди них предприятие «Спецкабель», которое за более чем 25 лет выпустило свыше 700 тысяч километров кабеля для нефтехимической, энергетической, авиационной, космической и судостроительной отраслей промышленности. Новая разработка будет востребована в медицине и позволит заменить импортные комплектующие», – подчеркнул глава ведомства.

Основная функция медицинского продукта – обеспечивать работу насоса, встроенного в переносное искусственное сердце, и передавать на пульт управления информацию о кровопотоке. Электрический кабель частично «монтируется» в грудную клетку человека, поэтому специалисты изолировали каждый проводник фторопластом. Это специальный полимер, который не вызывает иммунологических реакций, как и силиконовый шланг, в который закладывают кабель.

В первой партии всего несколько сотен метров специального кабеля. Еще километр изделия будет изготовлен в ближайшее время. Как отмечают на предприятии, конструкторы также готовы оперативно создавать аналогичные продукты и для другого оборудования.

«В отечественной медицине такие технологии появились всего пару лет назад и служат гораздо более экономичной, но высококачественной альтернативой американским аналогам. К слову, и кабели для таких систем были зарубежными. Сейчас же на смену иностранным пришли первые отечественные изделия. Создание специального кабеля для аппарата искусственного сердца – скорее, дело науки и вклад в развитие отечественного медицинского оборудования, а еще бесценный опыт, который может транслироваться на другие направления медицины», – рассказал коммерческий директор НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.