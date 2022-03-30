В Москве снизят финансовую нагрузку на арендаторов городских помещений – вице-мэр Ефимов

В Москве в целях снижения финансовой нагрузки для нанимателей городской недвижимости отменят обеспечительный платеж за пять месяцев. Эта мера поддержки коснется почти тысячи арендаторов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды смогут почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес», – сообщил заместитель мэра.

С 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды. Это позволяет городу избежать финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендаторов и досрочного прекращения отношений с ними.

Воспользоваться освобождением от обеспечительных платежей смогут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи соответствующего запроса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«При продлении договоров с ними условие об обеспечительном платеже не будет включаться в соглашение. Кроме того, из тысячи предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку, 514 ранее заключили соглашения с городом на пролонгацию на новый срок. Им достаточно подать обращение в департамент для отмены обеспечительного платежа через электронную приемную на сайте mos.ru», – добавил Гаман.

Если же предприниматели продлили договор и внесли обеспечение, эту сумму зачтут в текущие платежи. Для продления договора аренды нежилой недвижимости необходимо обратиться за государственной услугой на портале mos.ru.

По словам генерального директора ООО «Медико-инженерный научный Центр А.Г. Гриценко» Наталии Гриценко, отмена обеспечительных платежей поддержит предпринимателей в непростой период.

«Мы – многопрофильный медицинский центр, арендуем у города помещение площадью около ста квадратных метров в районе метро «Киевская» с 2002 года. Поскольку мы медицинская организация, нам установлена минимальная ставка аренды – сейчас это 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год без НДС. Не так давно перезаключили договор найма еще на 10 лет, но обеспечительный платеж внести еще не успели. Отмена обеспечительного платежа в связи с введением антисанкционных мер – это для нас экономия порядка 150 тысяч рублей. Для нас любая поддержка от города важна», – отметила она.