В России начали выпускать уникальное средство для лечения ран любой сложности

Российская биомедицинская компания «Эверс» открыла первое в РФ производство уникальных по характеристикам средств по уходу за ранами «Хитокол».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставил предприятию льготный заем.

«Хитокол» представляет собой высокопористое покрытие на основе биологически активного хитозана с коллагеном, коллоидным серебром, антисептиком, анестетиком и протеолитическим ферментом химотрипсином. Средство используется для местного лечения инфицированных и длительно незаживающих ран разной сложности, его можно применять на любой стадии раневого процесса. При контакте с раной субстанция превращается в гидрогель и полностью рассасывается.

Мощность нового производства в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье составит 80 млн изделий. Помимо «Хитокола», компания будет выпускать гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, а также защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для хирургических манипуляций.

«По данным компании, доля раневых покрытий зарубежного производства на рынке России составляет около 80%. Организация выпуска таких продуктов в Дубне поможет значительно снизить зависимость от импорта», — передает пресс-служба ФРП.

Инвестиции в производство составили 300 млн рублей, из них 72 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» обеспечил ФРП.

Уточняется, что весь объем продукции будет направлен на российский рынок.

ООО «Эверс» входит в промышленный холдинг «Эверс груп Рус». Компания специализируется на производстве качественных и доступных медицинских изделий, которые применяются в домашних и в амбулаторно-поликлинических условиях, в частности, в таких сферах медицины как хирургия, дерматология, травматология, стоматология, медицина катастроф и спортивная медицина. Отмечается, что изделия компании не уступают по свойствам импортным аналогам и при этом имеют более конкурентную цену.

Ранее «Эксперт» писал о том, что холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» поставит в Белоруссию в 2022 году примерно 10 тысяч упаковок российского препарата ботулотоксина типа А «Релатокс», который применяется в неврологии для лечения блефароспазма, спастичности мышц у детей с ДЦП, а также у взрослых после ишемического инсульта и аксиллярного гипергидроза. Кроме того, препарат используется в косметологии для коррекции мимических морщин.