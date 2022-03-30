В ЦБ заверили, что закупающимся впрок россиянам карты блокировать не будут

Рекомендации банкам обращать внимание на спекулятивные закупки не были направлены на покупку гражданами товаров в магазинах. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский подчеркнул, что на данный момент ни один банк не заблокировал операции физлиц по этим указаниям. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале Центробанка.

«Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанными с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах. Для того чтобы попасть в поле зрения кредитной организации, нужно осуществлять такого рода операции на миллионы рублей в день. Я не знаю, как вы, я себе этого позволить не могу»,— сказал Ясинский.

Он подчеркнул, что даже если карта оказалась заблокирована, это не могло произойти из-за покупок товаров в магазине. Тем же, кто столкнулся с блокировкой, Ясинский предложил обратиться в банк или межведомственную комиссию при ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что российские банки начали обращать особое внимание на «оптовые закупки» граждан, когда, например, возникают пять чеков подряд на одинаковую сумму из одной торговой точки. Как ранее сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию российских банков, после операций, в которых «очевидна закупка для перепродажи», банковскую карту могут заблокировать.

В середине марта регулятор потребовал от банков в соответствии с «антиотмывочным» законом 115-ФЗ обращать внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, необычную транзакционную активность и изменение характера потребительских расходов.

