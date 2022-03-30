В Европе резко подорожал газ

Фьючерсы на газ в Европе в среду, 30 марта, торгуются в значительном плюсе, удерживая круглую отметку в $1400 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельских фьючерсов на индекс крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии превышала $1250 за тысячу кубометров, после чего опустилась до $1243, что стало ценовым минимумом торгов, но на 0,8% выше расчетной цены вторника ($1232,7). Затем котировки ускорили свой рост до 14,4%, достигнув максимума в $1411,7 за тысячу кубометров, и в последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне $1375-1390.

Начиная с конца февраля цены на газ на европейском рынке демонстрируют сильную волатильность с конца прошлого месяца. Газ подорожал в странах ЕС после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, а также начала военной операции в Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на закупку российских энергоресурсов в Европе обновляли исторические максимумы четыре дня подряд, после чего к середине месяца упали примерно в три раза. На данный момент максимальная цена составляет $3892, достигнутая 7 марта.

