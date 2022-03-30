ВОЗ заявила о снижении числа заболевших COVID в мире

Общее число случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе снизилось, при этом число смертей от него увеличилось, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В течение недели с 21 по 27 марта 2022 года количество новых случаев заражения снизилось... на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же период количество новых смертей в неделю увеличилось на 43%», - говорится в еженедельном обзоре, который публикует организация своем на сайте.

В документе отмечается, что необычная статистика, скорее всего, вызвана радикальными изменениями в определении смертности от COVID-19 в Чили и Соединенных Штатах. Также «ретроспективные корректировки» произошли в Индии и Юго-Восточной Азии.

Согласно обзору, за предыдущую неделю в мире было выявлено более 10 миллионов новых случаев заболевания и более 45 тысяч смертей