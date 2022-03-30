Washington Post обвинила ВСУ в размещении военной техники в жилых кварталах

Вооруженные силы Украины размещают военную технику в жилых районах городов, прикрываясь гражданским населением от возможных ударов со стороны российской армии. Соответствующие факты приводит в своей статье The Washington Post (WP).

Украинцам, пишет WP, все чаще приходится сталкиваться с суровой и неприятной реальностью: их военные, которые должны защищать мирное население, подвергают его смертельной опасности, размещая боевую технику в жилых кварталах и обстреливая из нее противника.

Как утверждает профессор международного права из Мидлсекского университета (Лондон) Уильям Шабас, которого цитирует WP, Украина несет ответственность за потери среди мирного населения, «превращая в поле боев жилые кварталы и усиливая опасность для мирного населения».

По мнению опрошенного изданием правозащитника и специалиста в области гуманитарного права Ричарда Вира из Human Wrights Watch, размещение украинскими властями военной техники в гражданских районах ставит под сомнение обвинения Запада и Киева в адрес Москвы.

«Если там (в жилом квартале) находится военная техника и они (русские) говорят, что мы ведем огонь по технике противника, это подрывает утверждения, что они намеренно обстреливают гражданские объекты и мирное население», — объясняет Вир.

За месяц спецоперации журналисты WP неоднократно были свидетелями того, как украинские военные размещают военную технику рядом с жилыми домами. На свободном парковочном месте в одном из жилых домов в Киеве журналисты увидели, например, РСЗО «Град».

Между тем, по словам Вира, украинские военные обязаны выполнять международное гуманитарное право, согласно нормам которого необходимо выводить военные силы и технику из жилых кварталов. Если же это по каким-то причинам невозможно, необходимо эвакуировать мирное население, что украинская сторона, как следует из статьи в WP, тоже не делает.

«Если они не делают это, — отмечает Ричард Вир, то тем самым нарушают гуманитарное право, потому что подвергают мирных жителей опасности. Дело в том, что военная техника является законной целью (противника)».