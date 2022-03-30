Европа: инфляция — вверх, индексы — вниз

Вчерашний взлет европейских акций не выдержал проверки первой же порцией предварительной статистики об инфляции в марте — индекс Stoxx 600 за день снизился на 0,41%. Ожидания ускорения роста потребительских цен в Европе существуют давно и каждый новый месяц их укрепляет, но цифры, объявленные в среду, все равно удивили многих.

Сначала оперативные данные Национального института статистики (INE) показали, что инфляция в Испании скакнула с 7,6% в феврале до 9,8% в марте. Это самые высокие темпы с мая 1985 года. В том, что ускорение будет, никто в Испании, как, в общем-то, и в других европейских странах, не сомневался, но приближения темпов роста потребительских цен вплотную к двузначным не ждали. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост до 8%. Такая большая разница между прогнозом и фактом шокировала. Правительству пришлось публично реагировать.

Статья по теме: Инфляция обвалила акции в Европе и США

«Это плохие данные. Плохие данные, которые влияют на нашу экономику, наше общество, особенно на более уязвимые группы», — заявил в парламенте премьер-министр Испании Педро Санчес. В ответ на опасения дальнейшего роста стоимости жизни он заявил, что его правительство на этой неделе приняло ряд мер, направленных на сдерживание цен на энергоносители. По итогам дня индекс IBEX 35 потерял 0,74%.

Вскоре и Федеральное статистическое управление Германии сообщило о том, что по предварительным данным инфляция выросла куда сильнее, чем ожидалось. Она скакнула с 5,1% в феврале до 7,3% в марте. Это максимум с ноября 1981 года. Аналитики ждали лишь 6,3%.

Как и в других европейских странах, локомотивом инфляции стали цены на энергоносители и сырье. «Добро пожаловать обратно в 1970-е! — цитирует Reuters аналитика Landesbank Baden-Wuerttemberg Йенс-Оливера Никлаша. — По крайней мере, в том, что касается цен на продукты питания, товары и энергию».

Аналитики заговорили о том, что у ЕЦБ, пожалуй, не осталось выхода, кроме того, чтобы сколь возможно быстро начать переходить к ужесточению денежно-кредитной политики. В противном случае ему придется поднимать ставку и сокращать свой баланс еще резче и с более разрушительными последствиями для экономики.

Трудно, однако, ожидать от ЕЦБ стремительного изменения позиции — хотя в марте он уже начал ужесточение риторики, допустив возможность подъема ставки в этом году. В среду президент банка Кристин Лагард заявила: «В краткосрочной перспективе мы столкнемся с более высокой инфляцией и более медленным ростом». Она отметила также: чем дольше тянется ситуация вокруг Украины, «тем выше будут экономические издержки и тем выше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях».

Между тем, в среду Совет экономических консультантов при правительстве Германии более чем вдвое (до 1,8%) снизил свой прогноз роста на этот год. При этом его участники говорят о серьезном риске рецессии, если не удастся договориться о поставках газа из России. На этом фоне DAX по ходу дня терял 1,78%, а закрылся снижением на 1,45%.

Настроение европейским инвесторам не улучшали и новости из-за Ла-Манша. Согласно опросу British Retail Consortium, крупные ритейлеры в Великобритании повышали в марте цены самыми высокими темпами с сентября 2011 года. Это, впрочем, не должно сильно удивлять самих британцев. Еще на прошлой неделе Банк Англии сообщил, что ожидает во втором квартале инфляцию на уровне 8%, а затем, если ситуация вокруг Украины не улучшится, она станет двузначной. И FTSE 100, в отличие от большинства европейских индексов, хотя и уходил в первые часы торгов в «красную зону», закрылся в небольшой (0,55%) плюс.