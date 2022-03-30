Президент Южной Осетии заявил о намерении республики в ближайшее время войти в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в скором времени предпримет шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

«По этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — цитирует Бибилова ТАСС.

Анатолий Бибилов отметил, что исторической и стратегической целью осетинского народа, который в настоящий момент разделен, является «объединение в рамках одного государства», которым может выступить РФ. «Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — подчеркнул он.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Южной Осетии Дину Гассиеву, референдум о вхождении республики в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены на 10 апреля.

Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, в августе 2008 года. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия ввела в республику свои войска и в течение пяти дней вытеснила из региона грузинских военных.

В августе прошлого года «Эксперт» писал о том, что семь стран потребовали от Москвы отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Но ряд обстоятельств указывают на то, что у этого решения не было альтернативы и менять его у России нет никаких причин.