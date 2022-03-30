Закупки по-новому: предприниматели Москвы рассказали о поиске партнеров для бизнеса

Как компенсировать возросшие затраты на расходные материалы, где приобретать аналоги иностранного оборудования и что делать с задержкой поставок деталей к нему, обсудили участники круглого стола «Закупки: новые партнеры для бизнеса». Дискуссия состоялась 29 марта в онлайн-формате. В мероприятии, организованном Центром поддержки экономики Москвы при поддержке Ассоциации менеджеров России. В мероприятии участвовали эксперты, представители торговых площадок, компаний-производителей и поставщиков товаров и сырья.

По мнению предпринимателей, в сложившихся экономических условиях механизмами поддержки станет активизация участия в закупках, а также помощь в замещении отечественными аналогами товаров, импортируемых из других стран. Представители бизнеса также отметили, что с учетом опыта периода пандемии, они смогли оперативно скорректировать бизнес-процессы и сейчас активно перестраивают логистические и закупочные цепочки.

Как система закупок реагирует на новые вызовы и какие меры предпринимает площадка, рассказал заместитель гендиректора электронной площадки Росэлторг, председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров Виктор Симоненко. В частности, Росэлторг и Портал поставщиков Москвы ведут работу по систематизации и учету предложений по продаже продукции со всей страны. Это позволяет заказчикам быстро узнавать о потребностях, о том, какие товары можно в короткие сроки получены у некрупных поставщиков. «На базе филиалов Росэлторга запускается учет поставщиков и их товаров, информация доводится до заказчиков», — сообщил Симоненко. Он добавил, что в последние годы быстро развиваются электронные магазины, которые обеспечивают упрощенный доступ к закупкам заказчиков и поставщиков.

Ранее представители организации не обращались к госструктурам, предпочитая общаться только с частным бизнесом, рассказал председатель правления Ассоциации директоров по закупкам, основатель сервиса автоматизации закупок Bidzaar Андрей Черногоров. Однако в новых реалиях они пересмотрели подход и задумались над тем, как организовать партнерство с госсектором для информирования поставщиков. «Ищем альтернативные цепочки логистики, объединяем потребности. Сейчас все время что-то будет заканчиваться, поэтому нужно быстро перенастраивать цепочки. Мы полностью сняли барьеры на участие в закупках, в результате за месяц выросли больше, чем за полгода до этого», — рассказал он.

По словам Черногорова, самая «горячая» тема сейчас — закупки в ИТ-сфере. Пока разбираются остатки, завезенные в Россию ранее. Тем не менее Bidzaar уже наладил прямые связи с поставщиками из нейтральных стран: Турции, Казахстана, Китая и Индии.

Говоря об актуальных мерах поддержки со стороны города, участники круглого стола указали на необходимость снижения налоговой нагрузки.

Трудности наблюдаются не только в области закупок, но и в логистике, отметила руководитель проектов компании «Новапродукт АГ» Даяна Кругликова. Из-за этого предприятию трудно получать сырье для производства. «Импортные ингредиенты ввозим с огромным трудом. В сложившихся условиях актуальными будут льготы по налогам и пошлинам», — сказала Кругликова.

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков указал на проблемы с пластикатом. Он пояснил, что весь полиэтилен завозился из других стран или состоял из импортных компонентов. «Многие партнеры ориентировались на Европу — мы переориентировались на Турцию. Основной вопрос связан с логистическими цепочками, но мы приспосабливаемся. Курс доллара снижается, это большой плюс для промышленников», — сказал Моряков.

Генеральный директор Intelligent Systems Russia Семен Бурукин рассказал, что в сложившихся условиях компания вынуждена оперативно перейти на российских производителей. «Мы использовали американские чипы, в РФ это безумно дорогие устройства, больше используемые военными. Ищем срочную замену поставщика микросхем или путей поставки через нейтральные связи. Вторая проблема — с логистикой, как по ввозу комплектующих, так и по экспорту. Например, нужны прямые рейсы в страны-закупщики нашей продукции», — рассказал Бурукин.

Генеральный директор фирмы «Черемушки» Любовь Быкова сообщила, что ранее компания закупала продукцию преимущественно в Европе. Рост курсов доллара и евро существенно повлиял на деятельность производителя. «Сейчас ищем сырье в Китае. Снижение налогов необходимо, чтобы бизнес работал увереннее. Сложности есть, но мы их преодолеем», — сказала она.