Западный энергогигант заявил, что продолжит покупать российский газ

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE продолжит покупать российский газ и поставлять его в Европу, заявил генеральный директор энергогиганта Патрик Пуянне. Об этом сообщает отраслевое издание energyvoice.com.

«TotalEnergies продолжит обеспечивать поставки СПГ из России в Европу, потому что мы связаны долгосрочными контрактами», — сказал Пуянне.

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«На сегодняшний день у Евросоюза нет другой альтернативы, кроме сохранения поставок российского газа. Учитывая логистические ограничения европейской газовой системы, альтернатив просто не существует: отключение российского газа серьезно нарушит экономическую активность Европы к зиме 2023 года», - добавил глава TotalEnergies.

При этом французская компания приостановит закупки нефти и нефтепродуктов из России до конца этого года. Пуянне в комментариях на Linkedin пояснил, что это произойдет, когда истечет срок действия последнего контракта.

TotalEnergies, по словам Пуянне, старалась принимать правильные решения, а не бросаться «громкими заявлениями и оскорблениями». «Я никогда не приму комментарии, которые ставят под сомнение наши корпоративные ценности или ежедневные усилия наших 100 000 сотрудников по всему миру», - подчеркнул глава французской компании.

Ранее сообщалось, что TotalEnergies SE, владеющая 19,4% НОВАТЭКа, решила не уходить из России, в отличие от своих коллег, в том числе BP и Shell, при этом компания заявила, что не будет финансировать новые проекты в РФ.