Зерно за рубли

Экспортеры российского зерна пожаловались на сложности в получении валютной выручки. О трудностях, возникших у компаний, работающих в данном секторе экономики, сообщается в письме, направленном в Банк России Союзом экспортеров зерна. В этом же документе организацией предложены меры по улучшению ситуации.

Как сообщает «Интерфакс», в Союзе отметили, что многие иностранные денежно-кредитные организации не отправляют средства даже в банки, официально не попавшие под санкции Запада.

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В результате, констатировали в союзе, возникает кассовый разрыв и нарушение ковенант по оборотам. В связи с этим предлагается внести в соответствующую инструкцию изменения, допускающие получение валютной выручки на счет экспортера в любой банк с последующим отчетом перед тем банком, в котором стоит контракт на учете.

Экспортеры также терпят убытки от курсовой разницы при погашении валютных кредитов в результате введения обязательной продажи 80% валютной выручки, «возникают курсовые разницы между курсом обязательной продажи и последующей покупки валюты в целях погашения валютных кредитов». Союз предлагает рассмотреть возможность использования курса иностранных валют на 24 февраля для закрытия форвардных валютных операций, заключенных до этой даты.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил, что возросшие геополитические риски негативно отразились на российских предприятиях. «Несмотря на гуманитарный статус нашей продукции, появились серьезные ограничения по логистике, страхованию и оплате зерна. И если логистические ограничения можно назвать объективными, то риски финансового обеспечения наших операций — расчетов за зерно, торгового финансирования и страхования перевозок — носят рукотворный характер», — констатировал он.

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«В этой ситуации мы и обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры, чтобы помочь российским экспортерам минимизировать финансовые потери и не допустить приостановки поставок зерна нуждающимся странам. Мы понимаем, что ряд поставленных вопросов выходит за рамки компетенции банка, но нам важно, чтобы финансовый регулятор осознал реальный масштаб и комплексность нашего бизнеса, оказав поддержку в рамках своих полномочий», — отметил Эдуард Зернин. По его словам, потребители российского зерна готовы работать в любой валюте: «Их задача — накормить свои народы, а не заниматься политикой или спекуляциями».

Зерно как стратегический ресурс

Некоторые заявления экспортёров зерна смотрятся довольно странно, заявил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Особенно это касается разницы при продаже 80% валютной выручки и последующей покупки валюты для проведения платежей по валютным кредитам.

Во-первых, для экспортёров-импортёров не действует валютный налог в объёме 12%. То есть условия приобретения валюты значительно мягче, чем для обычных граждан РФ. Кроме того, в последнее время рубль укрепляется, что смягчает условия, как по разрыву между ценой продажи и покупки валюты, так и по временному интервалу, пояснил эксперт.

Одним из выходов, полагает Андрей Кочетков, может стать перевод клиентов на оплату контрактов рублями, что перекладывает валютные заботы с плеч экспортёров на покупателей зерна. А предложение об использовании курса на 24 февраля поднимает вопрос о том, кто должен оплатить такой валютный перекос.

Кроме того, текущий курс существенно не отличается от значений USD-RUB и EUR-RUB на 24-25 февраля. ЦБ РФ может помочь с тем, что будет организовывать валютные торги для импортёров российского экспорта, но вряд ли сможет компенсировать всем экономическим субъектам курсовые разницы по условиям до 24 февраля, указал эксперт. Соответственно, самим экспортёрам, включая Союз экспортеров зерна, стоит проработать вопрос перехода оплаты поставок в рублях. Это увеличит ликвидность валютного рынка и сократит разницу между предложениями продажи и покупки валюты.

Если нет желания переходить на рубли, то достаточно оперативно можно решить вопрос создания экспортно-импортной организации в сопредельных государствах, включая Казахстан, Грузию, или Китай, дабы через эту структуру осуществлять свои операции, уверен Андрей Кочетков. Также решается вопрос страхования. Сегодня почти все российские компании сталкиваются с проблемами страхования в Европе, но могут использовать российские возможности.

Поскольку зерновая продукция является стратегическим ресурсом, то сами импортёры могут организовывать страхование поставок за счёт своих возможностей. Конечно, текущие условия работы нельзя назвать комфортными, но такие риски не являются чем-то запредельным. Впрочем, большая часть жалоб экспортёров касается разницы продажи и покупки валюты в рамках обязательных продаж 80% внешней выручки, подчеркнул аналитик.

То есть всё сводится к разрыву предложений на продажу и покупку, что легко решается через увеличение объёмов, которые пока остаются незначительными. Поэтому само по себе повышение активности самих экспортёров-импортёров на бирже сократит разрыв в покупке и продаже валюты, констатировал Андрей Кочетков.

Все зло от валютных платежей

Трудности, с которыми столкнулись российские экспортеры зерна при получении валютной выручки, является прямым следствием развернутой против нашей страны экономической войны, сообщил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Все платежи в традиционных резервных валютах находятся под контролем регуляторов недружественных по отношении к нашему государству стран.

В этом смысле, уверен эксперт, проблемы с трансграничными платежами за поставки продукции — постоянная составляющая внешнеэкономической деятельности российских компаний. То обстоятельство, что география продаж зерна нашей страной в основном охватывает Ближний Восток, Африку, Азию и частично Средиземноморье, не улучшает ситуации.

Причина этого в валютах расчетах, закрепленных в торговых контрактах. Любой банк мира, столкнувшись с переводом в пользу российской компании в долларах, евро, британском фунте или швейцарском франке, будет проявлять осторожность, боясь попасть под санкции. Не спасает даже гуманитарный характер поставок (все-таки среди покупателей много небогатых стран), ведь, так называемый, «коллективный Запад», явно «абстрагировался» от проблем беднейших государств.

Но попытки решить данный вопрос посредством поисков кредитных учреждений, готовых провести необходимый платеж, не решает проблемы на постоянной основе, продолжил Анатолий Гожий. То же относится и финансовым организациям стран, неприсоединившихся к «антироссийскому сговору». Так, текущая практика реального бизнеса показывает, что организация расчетов с зарубежными партнерами через те же китайские банки складывается непросто.

Помимо того, что существенно дорожают конверсионные операции, российские предприниматели сталкиваются с необоснованно завышенными требованиями со стороны финансовых институтов нашего дальневосточного соседа. Кредитные организации Китая, являющиеся составной частью мировой финансовой структуры, осторожничают и перестраховываются.

Данное положение вещей не имеет решения в рамках сложившейся системы расчетов, базирующейся на традиционных валютах (доллар, евро), подчеркнул Анатолий Гожий. Выход же уже был сформулирован высшим руководством нашего государства — переход на российский рубль в качестве средства платежа по экспортным контрактам. Для большинства зарубежных контрагентов наших зерновых компаний нет ни политических, ни экономических препятствия для покупки рублей на нашем внутреннем рыке: напрямую на бирже или посредством открытия счетов в российских банках для проведения конверсионных операций.

Кардинальным же решением проблемы, учитывая значимость продукции зерновых компаний для обеспечения продовольственной безопасности страны, является централизация внешнеторговых операций, считает эксперт. В этом случае частные компании осуществляют сбыт предназначенного на вывоз зерна через единую систему закупок по гарантированным ценам. Конечно, это отход от принципов свободного ценообразования. Однако в условиях, когда рыночные механизмы сломаны самими же западными адептами экономической свободы, иного варианта для рационализации внешнеторгового оборота для нашей страны не существует.

Это, разумеется, должно сопровождаться обязательным переводом внутренних кредитов на рублевую основу. Комплекс данных мер позволит исключить влияние курсовой разницы на финансовые результаты зерновых компаний. «Экспортная альтернатива», столь пагубно сказывающаяся на внутренних ценах, уйдет в прошлое. Российские производители зерна несколько лет получали неплохие бонусы от общемировой конъюнктуры, при этом в полной мере пользуясь различными программами поддержки со стороны государства.

Объективно сложившееся положение вещей требует полной переориентации производителей зерна на внутренний рынок с передачей функций внешнеторговых операций уполномоченным государственным структурам. В этом случае, уверен Анатолий Гожий, система внешнеторговых платежей вполне может осуществляться на рублевой клиринговой основе.