Акции дня: трейдеры увидели перспективу в бумагах Ozon

В лидеры торгов вышли бумаги маркетплейса Ozon по итогам первых за месяц полноценных торгов на Мосбирже. В четверг, 31 марта акции компании выросли на +33,18% до 1425 рублей за штуку.

Интерес к акциям возник на фоне новостей о том, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) исключило из SDN-листа «Озон Банк», 100% уставного капитала которого принадлежит Ozon. Под санкциями бумаги пробыли месяц.

Также стало известно, что на следующей неделе возможно возобновление торгов бумагами Ozon в долларах на СПб Бирже. Это произойдет не раньше 7 апреля 2022 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +7,58% до 2703,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +7,59% до 1021,28 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:59 мск составила 107,64 долларов за баррель (-3,41%). Российская валюта укреплялась – 83,9 рублей за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва 24 марта. В четверг, 31 марта впервые прошли полноценные торги всеми бумагами биржи. Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.