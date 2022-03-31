Акции En+ выросли на 8% после публикации финансовых результатов компании за 2021 год

Акции En+ выросли более чем на 8% после публикации годовой отчетности компании, показавшей позитивные результаты несмотря на сложную геополитическую обстановку и нестабильность на финансовых рынках в условиях санкций.

Как отмечает РБК, по состоянию на 10:50 мск котировки En+ Group выросли на 8,47%, до 736,5 руб. за акцию. На максимуме в 10:00 мск котировки достигали 745 руб. за бумагу.

За 2021 год En+ Group, которой принадлежит в том числе 48,13% акций российского производителя алюминия «Русал», увеличила чистую прибыль на 247,8%, до $3,53 млрд, указывается в отчете компании, опубликованном на ее сайте. Выручка увеличилась на 36,4%, до $14,13 млрд против $10,36 млрд годом ранее. Свободный денежный поток вырос на 76,1%, составив в 2021 году $1,7 млрд. Скорректированная EBITDA выросла в годовом выражении на 114,5% и составила $3,99 млрд. Скорректированная маржинальность по EBITDA — 28,3%.

Капитальные затраты En+ в минувшем году увеличились на 34,1%, до $1,51 млрд. Чистый долг компании сократился на 12,7% в годовом исчислении и составил $8,58 млрд.

Ранее «Эксперт» сообщал, что компания En+ Group приняла решение о повышении заработной платы для всех сотрудников энергетического и металлургического сегментов на 10%. Кроме того, на 50% будет увеличена доплата на питание для рабочих в регионах.

Сегодня En+ Group — один из крупнейших работодателей страны, в компании трудится 90 тыс. человек. Поэтому рост заработной платы — весомый вклад в развитие экономики регионов: во-первых, индексация поддержит покупательную способность населения, а значит спрос на товары останется стабильным. Во-вторых, сохранятся поступления от НДФЛ в региональные бюджеты. Так, в Иркутской области — ключевом регионе для группы — доля НДФЛ в региональной казне в январе 2022 года составила порядка 45%. Отмечается, что прибавка будет у сотрудников всех предприятий En+ Group.