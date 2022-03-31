Нефть и инфляция остановили рост акций США

Взлет акций во вторник на фоне новостей о прогрессе в российско-украинских переговорах и падения нефтяных цен оказался нестойким – американские индексы упали в среду. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19%, S&P 500 – на 0,63%, а Nasdaq Composite — на 1,21%.

Геополитическая напряженность опять растет, а нефть уверенно идет вверх, подпитывая опасения относительно инфляции в США. Brent, падавшая во вторник до $102,19, в среду подскочила до $112,28. К этому добавилась разжигающая фантазии статистика из Европы.

Больших сомнений в том, что темпы роста потребительских цен, уже вышедшие на уровень января 1982 года, вырастут или хотя бы не упадут в марте, на рынке не было. Подъем цен на бензин и дизтопливо, даже без учета подорожания другого сырья и продовольствия, это обеспечит. Вопрос в масштабах.

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И в этом свете предварительные данные о том, что инфляция в Германии вернулась уже на уровень ноября 1981 года, незамеченными пройти не могли. Она скакнула с 5,1% в феврале до 7,3% в марте, хотя аналитики ждали лишь 6,3%. Чуть ранее Испания сообщила о росте инфляции почти до двузначных значений – с 7,6% до 9,8%, а прогнозировали-то 8%. Чего же ждать по итогам марта США с их февральскими 7,9%?

Это не говоря о дальнейшем развитии событий, если рост цен на нефть продолжится. Ведь помимо подъема инфляции он чреват замедлением роста ВВП, которое будет только усугублено центробанками. В такой ситуации ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, пойдет быстрее, причем не только в США, но и в Европе, что отразится на всей системе.

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Более высокие цены на нефть могут стать медвежьим сигналом для рынка в целом, хотя они и повышают курс акций нефтегазовых компаний, говорила в среду CNBC главный инвестиционный стратег Charles Schwab Лиз Энн Сондерс. «Мы уже видим признаки того, что я называю контрциклической инфляционной средой, иногда именуемой средой инфляции издержек, когда инфляция становится настолько высокой, что начинает оказывать давление на экономический рост», - отметила она.

И, по меньшей мере, подъем Dow и S&P 500, длившийся четыре дня подряд, эти события уже прервали. Правда он были лишь частью более длительного движения, стартовавшего две недели назад и затронувшего в первую очередь Nasdaq.

Медвежье ралли

Это ралли, начавшееся на рынке акций США 15 марта на фоне перетока средств из Европы и закрытия коротких позиций, оказалось одним из самых мощных в истории. За 11 дней (до закрытия вторника) Nasdaq Composite прибавил 16,2%, S&P 500 – 10,99%, а Dow Jones Industrial Average – 7,13%.

И все же конкурентов у этого роста не так уж мало. У Nasdaq, например, за последние 30 лет было 23 более быстрых 11-дневных забега. Если отбросить случаи, когда такие рекорды накладывались друг на друга в рамках одного ралли, то место текущего станет 11-м. Три же призовых пришлись на 2000 и 2001 годы (рекорд был 32%).

Ни разу эти серии не приходились на нормальный рынок: «азиатский кризис», российский дефолт и крах LTCM; взрыв «пузыря доткомов»; мировой финансовый кризис 2008 года; обвал в начале пандемии. Но в октябрях 1998-го и 2002-го, апреле 2020-го, а также в марте 2009 года такими взлетами было отмечено окончание мощного снижения. В остальных случаях это были типичные «ралли медвежьего рынка» – стремительные, яркие, но завершающиеся лишь новым, еще более глубоким обвалом.

На плохие новости в такие периоды рынки особо не оглядываются. Так, во вторник впервые с 2019 года доходность двухлетних U.S. Treasury Notes ненадолго оказалась выше, чем у 10-летних. Ранее такая инверсия надежно предсказывала рецессии, но акции проигнорировали это. «Это было загадочно, - говорил Reuters директор по инвестициям Crescent Capital Management Reuters Джек Эблин. – Я думаю, что рынок облигаций трезвомыслящ, а рынок акций донкихотский».

Но и бесконечными такие ралли не бывают. Если бы столь же быстрый подъем продолжился, то уже в середине апреля индексы переписали бы исторические максимумы и пошли выше. 4 мая – к моменту подъема ставки ФРС на 50 б.п. – пришлось бы говорить о мощнейшем бычьем рынке. Есть ли реальные шансы на подобное? Даже оптимисты сейчас такой сценарий всерьез не рассматривают.

А аналитики Bank of America, например, увидели уже и в росте S&P 500 на 11% за две недели «ловушку медвежьего рынка» – заманивающий покупателей рост, который обернется еще большим обвалом. «Ухудшающийся макроэкономический фон и недружественная к рынку ФРС делают устойчивый рост акций США маловероятным», — писали его стратеги Гонсало Асис и Ридди Прасад в начале недели. Федрезерв настраивается на все более быстрое повышение ставки, а растущие акции только укрепят его в этом намерении, считают они. Но он не придет на помощь рынку при падении, ведь ужесточение финансовых условий только поможет ему в борьбе с инфляцией.

Предстоящий же вскоре сезон отчетностей американских компаний блестящим быть не обещает: во всяком аналитики Goldman Sachs пока ждут от него в основном неприятных сюрпризов. Они, в частности, считают, что риску подвержены прибыли компаний потребительского сектора и товаров первой необходимости, а также те, чьи доходы преимущественно зависят от Европы. Надеяться на серьезный дальнейший рост в таких условиях трудно.

«Я не думаю, что это полностью медвежий рынок, но я бы сказала так: каков потенциал роста акций отсюда? Не думаю, что он так уж велик, - говорила в среду на Bloomberg главный стратег Principal Global Investors Сима Шах. - А риски снижения так велики... Тут не только продолжающийся геополитический кризис, конечно. Есть то же повышение ставки ФРС. Пришло время снизить риски».

