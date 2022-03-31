Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек

Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Российской Федерации превысило полмиллиона человек. По последним данным границу уже пересекли более 529 тысяч жителей региона, передает РИА Новости, ссылаясь на представителей экстренных служб.

30 марта сообщалось, что с начала эскалации военного конфликта границу с Россией пересекли 492,9 тысячи беженцев, в том числе 100,1 тысячи детей.

«В общей сложности границу уже пересекли 529 347 человек, в том числе 107 065 детей», - уточнил собеседник агентства.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля на Украине началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации.