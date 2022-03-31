Чистая прибыль РЖД в 2021 году превысила 50 млрд рублей

Чистая прибыль холдинга РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 млрд рублей в 2020-м.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что доходы РЖД по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн рублей.

Солидный рост — 43,7% — показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд рублей. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн. рублей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания «РЖД бизнес актив» запустила новый сухопутный контейнерный сервис из Китая в Россию. «Организовали сухопутный мультимодальный сервис между Китаем и Россией через Казахстан. Новый маршрут со сроком доставки контейнеров 18 дней открыт между Шэньчжэнем и Санкт-Петербургом», — рассказали в пресс-службы холдинга. Там отметили, что первый поезд с сорокафутовыми контейнерами уже отправился в путь в этом месяце; состав проследует через пограничные переходы Хоргос — Алтынколь между Китаем и Казахстаном и Семиглавый Мар — Озинки между Казахстаном и Россией. Основной груз — товары народного потребления. В перспективе «РЖД бизнес актив» планирует обеспечить регулярность доставки грузов по этому маршруту и отправлять четыре поезда в месяц.