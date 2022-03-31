Что собой представляет коллективный судебный иск

По большому счету серьезных отличий между такой исковой подачей заявления в суд и обычной нет. Просто в том случае, если спорящих субъектов множество, например, если сразу несколько индивидов подали такие заявления в отношении одной организации, то зачастую бывает выгоднее провести одно заседание, где рассматриваются все иски в целом, а не каждое по отдельности. Особенно это может быть полезно, учитывая, что большинство исков носят достаточно однообразный характер.

Несмотря на то, что практика коллективной подачи иска в суд на территории нашего государства появилась лишь в последние несколько лет, в иных страна эта мера практикуется уже очень давно. Например, страной, где коллективные иски - норма, являются Соединенные Штаты Америки.

Особенность подачи в гражданском процессе

Коллективный иск имеет несколько особенностей, с которыми просто приходится считаться по мере подачи таких заявлений. В частности, в гражданских судебных разбирательств одного факт принадлежности к иску нескольких действующих лиц для судебного органа будет мало.

Суд необходимо также убедить в том, что действительно все те, кто подают иск, имеют общие интересы, общие убеждения, хотят получить от адресата примерно одно и то же. При этом стоит отметить, что, получив несколько однотипных исков, судья в праве самостоятельно объединить их в одно большое дело, чтобы не растягивать по большому счету типовое разбирательство.

В некоторых случаях такой иск может быть нецелесообразным. Например, в том случае, если не все из пострадавших хотят обращаться в суд, вся группа в принципе рискует остаться без возмещения ущерба.

Как оформлять такой иск

В общем и целом оформление коллективного судебного иска имеет те же правила и нормы, что и обычного. Однако имеются несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Без разницы, в какой суд совершается обращение. Иск в суд не должен содержать какую-либо информацию об истцах в том случае, если ими выступают обычные граждане. В том случае, если какой-нибудь отдельный гражданин хочет получить, например, возмещение своего личного морального ущерба, он вполне может подать исковое заявление от своего собственного лица.