Чудеса байденомики: нефть 2022 года рухнула, а 2023-го — взлетела

Администрация президента США Джо Байдена в четверг объявила о планах борьбы с ростом цен на энергоносители. Это часть программы, нацеленной на усмирение инфляции, уже вышедшей на уровень января 1982 года (7,9%), а по итогам марта грозящей приблизиться к двузначным значениям. Одна из причин такой ситуации — высочайшие цены на бензин и дизельное топливо.

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«После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о <...> поставках на рынок в среднем по 1 млн барр. нефти в день ежедневно в течение следующих шести месяцев. Масштаб данных мер беспрецедентный, мир никогда не видел ежедневных поставок на уровне 1 млн барр. ежедневно в течение такого длительного срока», — сообщалось в заявлении Белого Дома.

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Цены на все сорта нефти после этого резко снизились. Майский фьючерс на West Texas Intermediate, например, сразу упал на 3,5% после чего немного скорректировался, но остался в минусе. А вот такой же контракт на декабрь 2023 года после первоначального снижения перешел к росту, прибавив примерно 2%.

К вечеру снижение майских фьючерсов на Brent и WTI достигло 5-6%, но контракт на техасскую нефть декабря 2023 года все еще торговался в небольшом плюсе. И лишь дальнейший обвал цен на остальные контракты увел в «красную зону» и его.

Такое внешне парадоксальное поведение имеет под собой фундаментальные основания. «Эти рекордные поставки окажут историческую поддержку до тех пор, пока в конце этого года не возрастет внутренняя добыча нефти», — говорилось в заявлении Белого дома. Но правда здесь только то, что сейчас добыча в США недостаточно высока. В четверг как раз был опубликован отчет Управления энергетической информации, согласно которому та снизилась в январе до самого низкого уровня с сентября 2021 года.

А вот с остальным проблемы. За полгода измениться в лучшую сторону могут лишь рейтинги демократов накануне выборов, но никак не добыча. Ранее, американские нефтяники объясняли свою пассивность высокими ценами на сталь и другие материалы. Теперь же инвестиции в разведку и добычу подрывает сам Джо Байден.

«Ближние цены, понятно, упали, но цены на дальние контракты фактически начали расти на основе этих новостей. Вы посылаете производителям сигнал, выпуская нефть из резервов для снижения цен — это лишает их стимулов делать те инвестиции, которые нам необходимы», — пояснил Bloomberg главный экономист Trafigura Group Саад Рахим.

При этом, по оценкам аналитиков, текущий объем распродажи резервов делает продление ее срока маловероятным. «Другими словами, рыночные быки могут покупать на этом рынке, зная, что продолжения не ожидается», — цитирует Bloomberg аналитиков RBC Capital Markets Майкла Трана и Хелиму Крофт.

Так что президент США разменял на краткосрочную и не факт, что успешную борьбу с инфляцией, на долгосрочные проблемы. И это сознательная политика, ведь ничего неожиданного в таком развитии событий для его экономических советников не должно было быть. Во всяком случае, для рынка откровением это не стало. Накануне, Goldman Sachs даже сообщал, что в случае использования нефтяного резерва он снизит прогноз цены Brent во втором полугодии на $5 и повысит его на 2023 год на те же $5.