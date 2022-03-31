En+ Group предупредила о тяжелых последствиях для бизнеса из-за ситуации на Украине

По итогам прошлого года чистая прибыль En+ Group составила $3,5 млрд, следует из опубликованной компанией отчетности. Однако на данный момент в этом году ожидать аналогичных результатов не приходится: из-за давления со стороны зарубежных партнеров и, например, необходимости закрыть производство глинозема в украинском Николаеве страдает весь бизнес компании.

Безбарьерная среда

В 2021-м году показатели En+ Group были обусловлены в первую очередь ростом цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в сравнении с пандемийным 2020-м.

Тем не менее, ожидать положительных или хотя бы нейтральных результатов в этом году, скорее всего, не приходится — это признают и в ее руководстве. Дело в том, что из-за начавшихся в конце февраля боевых действий на территории Украины разрываются цепочки поставок, критически важные для En+ Group и ее основного актива — компании Русал. Так, компания вынуждена остановить работу глиноземного завода в Николаеве, а власти Австралии решили прекратить поставки этого сырья (на них приходится 20% всего используемого Русалом глинозема), а также алюминиевых руд на территорию России. И судя по заявлениям головной компании, ее руководство оценивает нынешние риски для бизнеса даже серьезнее, чем начавшуюся в 2020-м пандемию.

— В период пандемии COVID-19 мы поддерживали наших потребителей, сотрудников и местные сообщества и продолжим эту работу в наступившие беспрецедентные времена. Очевидно, что нас ждут новые трудности, — заявил новый председатель Совета директоров En+ Group Кристофер Бёрнем.

Опасения по поводу инвестиционной привлекательности активов En+ Group высказывает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. В беседе с «Экспертом» он вспомнил недавнее заявление Glencore о пересмотре своей деятельности в России и намерении выйти из капитала En+. Как отметил Сидоров, подобные «инициативы» могут привести к серьезному снижению инвестиционной деятельности зарубежных участников, что также отразится на финансовом состоянии Русала и En+.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что достичь хоть каких-то положительных результатов компания сможет только в случае сохранения традиционных для нее рынков сбыта.

— Компания может показать отличные финансовые результаты по итогу года, только если зарубежные поставщики не откажутся от российского алюминия. Если из-за ухудшения партнерских отношений они посчитают, что российский алюминий токсичен, то резко снизятся его объемы производства в России, — опасается Антонов. — Снижение производства уменьшит производство электроэнергии и ее потребление. А это сильно ударит по прибыли компании. Поэтому прибыльность компании в прошлом не гарантирует такую же доходность в будущем.

Пан или пропал

Но в любом случае риски для En+ из-за проведения военной операции на территории Украины не заканчиваются только на ограничении поставок определенного сырья. В копилку трудностей можно добавить и управленческие сложности: так, в нынешней непростой ситуации Совет директоров (СД) компании покинули независимый директор Джоан Макнотон, а также Исполнительный председатель СД Лорд Баркер, занимавший эту должность с момента первого публичного размещения акций компании в 2017-м. И каким бы опытным профессионалом ни был вставший у руля Кристофер Бэнкрофт Бёрнем, ранее являвшийся Старшим независимым директором En+ Group, смена капитана корабля во время шторма никогда не проходит безболезненно.

Вдобавок, компания с очень высокой вероятностью будет испытывать как проблемы с поставками нового оборудования, так и с привлечением финансирования на выгодных условиях. Причем они возникнут даже несмотря на то, что в прошлом году группа опубликовала план по достижению нулевого баланса выбросов (Net Zero). Проще говоря, ее ESG-инициативы и соответствующие инвестиции рискуют вылететь в трубу вместо СО2.

— В частности, Русал может столкнуться со сложностями в поставках оборудования и, следовательно, с отсрочкой реализации инвестпрограммы. Долговая нагрузка нормализовалась, а ведь именно она продолжительное время была ключевой помехой, которая не позволяла раскрыть реальную стоимость актива с учетом пакета в Норникеле (26,25%), — констатирует начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Проблема с финансированием новых проектов у En+ возникнет еще и из-за того, что компании теперь нужно будет необходимо искать замену валютным кредитам рублевыми, а ставка ЦБ РФ в 20% очень высока для любого бизнеса, добавляет Федор Сидоров.

Этот факт признают и в самой компании. В комментариях к опубликованной ранее отчетности указано, что возможная необходимость переводить кредитные линии, номинированные в иностранной валюте, на аналогичные рублевые инструменты из-за высоких ставок на местном рублевом рынке могут негативно сказаться на итоговых финансовых результатах En+. При этом недавно объявленное правительством РФ намерение ввести регулирование отпускных цен на металлы никак не поспособствует удержанию прибыльности компании хотя бы на достигнутых ранее уровнях.