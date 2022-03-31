Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Зеленским организацию их возможной встречи

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании провести переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию их очной встречи.

Об этом он заявил в интервью местным СМИ, выдержки из которого публикует ТАСС. По его словам, он решительно настроен провести переговоры с Путиным и Зеленским.

«Я им скажу, что наша цель сейчас – организовать их очную встречу как можно скорее. Надеюсь, что мы сможем согласовать дату встречи Путина и Зеленского, мы готовы ее организовать», – подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция готова стать одной из стран – гарантов безопасности Украины.

«Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Мы воспринимаем такую инициативу позитивно, однако необходим детальный анализ данного предложения», – резюмировал турецкий лидер.

Президент Турции ранее заявлял о необходимости «установления перемирия и мира между Россией и Украиной», а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. При этом он регулярно подчёркивает, что Анкара будет «продолжать вносить свой вклад в этот процесс».

