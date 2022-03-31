ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России

Законопроект о запрете привязки цены контракта к иностранной валюте внесен на рассмотрение президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщает РБК, ссылаясь на повестку заседания, запланированного на 31 марта. Пресс-служба правительства перенаправила запрос издания в ФАС. Служба является автором законопроекта. В ФАС сообщили, что продолжают работать над документом, а в Минфине заявили, что уже согласовали его.

Документ запрещает устанавливать цену российских контрактов по отношению к иностранной валюте или индикатору валютных или внебиржевых индексов на мировых рынках, а также вносит изменения в гражданский кодекс, в части привязки цены контракта к иностранной валюте и другим показателям.

В документе на пересмотр контрактов, ранее заключенных в валюте, отводится месяц после опубликования закона. Если стороны не придут к соглашению в течение этого периода, условия контракта должны выполняться по курсу рубля или другим показателям по состоянию на 1 января 2022 года.

Законопроект не распространяется на операции по экспорту товаров, но власти также планируют конвертировать некоторые из них в рубли. 23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в недружественные страны. «Газпром» и Центральный банк должны будут разработать механизм такой оплаты к 1 апреля.

