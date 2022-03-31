Фестиваль «Золотая коллекция театра Якобсона»

С 4 по 13 апреля на Исторической сцене Александринского театра состоится проект «Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона». Программа фестиваля будет включать в себя самые известные классические постановки театра - «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель» и «Дон Кихот». Особый акцент будет сделан на вечере одноактных балетов «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона», который пройдет 6 апреля. В фестивальной программе будут собраны и бережно восстановлены поистине уникальные произведения, свидетельствующие о великом таланте мастера. Миниатюры Леонида Якобсона – это красочный калейдоскоп жанровых историй, где пластика тела рассказывает пронзительную историю яснее любых слов.

В фестивале примут участие приглашенные звезды балета. Так, 9 апреля партию Базиля в балете «Дон Кихот» исполнит заслуженный артист России Иван Васильев, темпераментный и техничный танцовщик, блиставший на самых известных сценах мира, от Большого и Мариинского театров до Ла Скала и Американского театра балета.

Комментирует Андриан Фадеев, заслуженный артист России, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона:

-- Искусство всегда обладало целительной силой - вселяло уверенность, приносило радость, дарило свет. Оно объединяло нас в самые трудные времена, давало силы и дарило чувство гармонии с миром. Таким оно остается и по сей день. Основу репертуара Театра балета имени Леонида Якобсона всегда составляла вечная классика наряду с творческим наследием великого основателя нашего театра. Но настало время посмотреть на эти произведения в новом, современном ракурсе. Именно поэтому главной идеей проекта «Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона» станет вовлечение во все еще неведомый для многих мир балетных шедевров новых социальных и возрастных слоев зрительской аудитории с помощью самых современных средств коммуникации и диджитал-технологий. В ходе проекта зритель сможет увидеть этот мир с разных точек: из партера легендарного театра, из сакрального закулисья, раскрыть все его секреты с помощью телевидения, популярного радио и модных online-ресурсов. Новое время требует новых форм общения. И мы надеемся, что оно принесет вам много прекрасных открытий.

В рамках фестиваля состоится эксклюзивная online-программа, которая позволит зрителю стать частью балетных будней. Мероприятия состоятся в официальной социальной сети проекта ВКонтакте, а также на online-ресурсе Kuda Go и на сайте телеканала «Санкт-Петербург». Так, 11 апреля будет размещена запись мастер-класса с участием Ивана Васильева, где можно будет познать секреты хореографического танца. 13 апреля для всех балетоманов России пройдет прямая трансляция спектакля «Жизель», ставшего символом романтического балета в XIX веке и с тех пор не потерявшего своего очарования.

Фестиваль состоится при поддержке информационных партнеров: телеканала «Санкт-Петербург», радиостанции «Эльдорадио», а также online-ресурсов Kuda Go и «Культуру РФ».

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте Театра балета имени Леонида Якобсона:

www.yacobsonballet.ru

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