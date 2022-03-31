Газ за рубли: вентиль на старт

Напомним, 23 марта Владимир Путин на совещании с членами правительства озвучил свое решение «в самое короткое время» перевести оплату природного газа, поставляемого в «недружественные» страны, на российские рубли.

Президент обосновал эту инициативу тем, что «за последние несколько недель рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот «коллективный Запад» фактически подвёл черту под надёжностью своих валют». По сути, подчеркнул глава государства, и США и ЕС объявили «в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией». Иными словами, обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Энергоресурсы будут поставлены согласно контрактам, а денежные средства зависнут в западных банках.

Поэтому и нет смысла получать оплату в валюте.

В результате все контрактные обязательства Россия выполнять готова. А если ЕС не подходит валюта платежа, то это трудности Брюсселя, а не Москвы.

Президент в тот же день поручил правительству дать директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. ЦБ должен разработать механизм приобретения нерезидентами рублей на российском внутреннем рынке.

28 марта президент уточнил, что соответствующий доклад правительство, ЦБ и «Газпром» должны представить ему сегодня 31 марта. Сейчас, видимо, в него вносятся последние правки и уточнения, которые стали необходимы после телефонных переговоров Владимира Путина с немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьером Марио Драги, которые состоялись 30 марта.

Так, федеральный канцлер был подробно проинформирован российским президентом по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Путин еще раз объяснил Шольцу, что изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС. Входе телефонного разговора, как подчеркнули в Кремле, было отмечено, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний – импортёров российского газа».

Немецкий канцлер, также как его итальянский коллега с перспективой перевода газовых контрактов с евро и долларов на рубли пока не соглашаются. Но Шольц не исключил возможность дополнительно обсудить тему на уровне экспертов. Поэтому он запросил у Путина подробное письменное обоснование изменения контрактов.

При этом МИД Германии утверждает, что в ходе разговора было предложено не ограничивать возможность приобретения рублей только на внутреннем российском рынке. Возможно применить внешнюю схему. То есть, немецкие компании продолжат покупать российский газ за евро. А валютообменнными операциями займется, например, неподсанкционный Газпромбанк.

Евросоюз, поддержанный на последнем саммите G7, по крайней мере, на уровне публичной риторики противится оплате поставок газа не в своей валюте. Объясняют это тем, что иначе Россия сможет обходить западные санкции. Но на санкции ссылается и российская сторона — на санкции против валютных резервов, которые мы так долго и тщательно копили, буквально отрывая от себя, от национальной экономики — как на непреложную причину перевода расчетов за газ (а возможно, и не только за газ) на рубли. Кстати, рубль после решения президента о газовых контрактах резко усилился, отыграв большую часть потерь.

И поэтому российское руководство настроено более, чем решительно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае отказа от оплаты в рублях, «бесплатно» поставлять газ в Европу Россия не будет.

В ЕС к этому предупреждению отнеслись вполне серьезно. В Германии и Австрии 30 марта даже объявили о введении первой фазы газового ЧС. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек напомнил, что в случае необходимости буду использоваться ПХГ, которые заполнены на 25%.

Но, как объяснил Песков, сразу 31 марта вентиль перекрывать не будут. Вопрос оплаты будет решаться путем переговоров, которые займут определенное время.

Договоренность, в том или ином формате, будет достигнута. Хотя возможно не сразу. Россия будет настаивать на своем, имея в виду в то же время сохранение экспортной выручки. Но инструмент в виде отключения остается в запасе. А страны ЕС, как предупреждают все европейские энергетические компании, в течение ближайших трех лет не смогут обойтись без российского газа.