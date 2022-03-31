Германия и Австрия планируют нормировать газ

Запад в лице G7 отказывается платить за российский газ в рублях и готовится к возможному сокращению подачи газа из России. В таком случае правительство Германии Олафа Шольца планирует активировать чрезвычайный закон о газе и отключать от него отдельные компании и предприятия. Приоритет будет отдан домовладениям.

Правда, как пишет Financial Times (FT), после телефонного разговора президента Путина с канцлером Шольцом в среду вечером стороны могут рассмотреть возможный компромисс по вопросу оплаты.

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При этом Берлин заявил по итогам переговоров, что немецкий канцлер пока не принял предложение Путина и попросил объяснение самого механизма его работы в письменном виде.

Обсуждение вопроса с оплатой за газ между Москвой и Брюсселем продолжаются. Между тем, фьючерские контракты на топливо, привязанные к TTF, подорожали на 95 до 118 евро за мегаватт/час.

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Между тем, министр экономики и вице-канцлера Роберт Хабек инициировал чрезвычайный закон по газу на случай развития событий по худшему сценарию. Всего в плане правительства три этапа. На первом группа специалистов из Министерства экономики, от регулятора и частного сектора займется тщательным мониторингом импорта и ситуации с хранилищами газа.

Напомним, ЕС поставил задачу – наполнить хранилища газа на 80% к ноябрю. Сейчас немецкие хранилища заполнены всего лишь на 26,5%. Между тем, по данным Gas Infrastructure Europe, в марте наполняемость хранилищ газов в ФРГ установила антирекорд – 24,6%!

Вице-канцлер Хабек призвал немцев и немецкий бизнес 30 марта к экономии энергии, чтобы ослабить зависимость Германии от российских нефти, газа и угля.

«Для того, чтобы приготовиться к этой ситуации (возможному сокращению поставок российского газа), я распорядился активировать первый предупредительный этап согласно требованиям «газового» закона»,- заявил утром 30 марта Хабек.

Первый этап плана чрезвычайных действий – ранее предупреждение, второй – тревога и третий – собственно чрезвычайное положение, когда предположительно от газа будут отключать отдельные компании и предприятия.

Австрия тоже приступила к первому этапу своего трехэтапного плана действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. FT напоминает, что российский газ покрывает 80% потребности Австрии в газе. Австрийский канцлер Карл Нехаммер пообещал на пресс-конференции в Вене сделать все возможное для того, чтобы обеспечить поставки в страну «голубого» топлива и чтобы австрийцы не мерзли зимой, а предприятия работали в нормальном режиме.

По словам профессора экономики Франкфуртского университета Волкера Виланда, прекращение поставок энергоносителей из России создаст «очень существенный риск» сползания первой экономики Европы в рецессию и доведет темпы инфляции в Германии до двузначных цифр. В марте инфляция, кстати, выросла до 7,6%, максимума за 40 лет.

В марте все поставки российского газа в ФРГ уже сделаны. Оплата по ним будет проведена в ближайшие дни в валюте, указанной в контрактах (доллары или евро). Оплата за апрельские поставки в основном будет производиться в начале мая. Тогда, скорее всего, и наступит «момент истины».