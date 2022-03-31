Инвестиции в экономику Москвы выросли более чем в три раза с 2011 года - вице-мэр Ефимов

Совокупный объем инвестиций с 2011 по 2021 год в основной капитал столицы превысил 30 триллионов рублей в ценах 2021 года. За это время он увеличился в реальном выражении в 3,4 раза.

«Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года на долю столицы приходится 21,1% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. В прошлом году вложения превысили 4,8 триллиона рублей, что на 18,9% больше, чем в 2020-м. За 11 лет общий объем инвестиций в основной капитал превысил 30 триллионов рублей. В реальном выражении рост составил 3,4 раза», – сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Приоритетные отрасли – фармацевтическая, медицинская и химическая промышленности, приборостроение и микроэлектроника стали главным локомотивом роста экономики Москвы, отметили в правительстве.

«Больше всего средств московские компании вкладывали в машины и оборудование: в 2021 году на них пришлось 37,4% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля вложений в строительство нежилых зданий и сооружений и благоустройство земель составила 31%, в строительство жилых зданий и помещений – 17%, в создание объектов интеллектуальной собственности – 11,6%. При этом, объем инвестиций крупных и средних организаций составил 3,5 триллиона рублей», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Важное значение в поддержании инвестактивности имеет система мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве. Инвестиционно-активным компаниям столица предлагает налоговые и финансовые преференции. Так, город присваивает предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. Снижение региональной налоговой нагрузки для таких компаний составляет 17–25%. Кроме того, обрабатывающие предприятия, имеющие статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

«Во многом благодаря преференциям от города инвестиции в столичную экономику действующих предприятий со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента за последние пять лет составили 111,1 миллиарда рублей, в этих компаниях создано 127,1 тысячи рабочих мест. Также в Москве с 2018 года подписано 13 соглашений по реализации новых инвестиционных проектов, совокупные инвестиции в которые составят около 36 миллиардов рублей. А компании, имеющие право на инвествычет, вложили в свое развитие 652 миллиона рублей за последние два года», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

В дополнение к существующим преференциям город принимает новые меры поддержки инвесторов. Например, в Московский фонд поддержки промышленности планируют направить дополнительные средства, чтобы субсидировать процентные ставки по кредитам на пополнение оборотных средств организаций, а также для поддержки инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в столице.

Еще возможность заключить офсетный контракт получат представители всех сфер городского хозяйства. Документ обязует поставщика локализовать производство на территории столицы и дает ему долгосрочную гарантию сбыта. Для повышения привлекательности таких проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке один рубль в год.