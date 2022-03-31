Кабмин РФ поможет компаниям, занимающимся импортозамещением

Российское правительство будет оказывать всю необходимую поддержку компаниям, которые занимаются импортозамещением.

В частности, Кабмин выделит 20 млрд руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП), передаёт РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительство будет оказывать всю необходимую поддержку тем компаниям, которые реализуют программы по приоритетным направлениям в сфере импортозамещения, – заявил председатель правительства на заседании Кабмина. – И сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 20 млрд. рублей для субсидирования Фонда развития промышленности».

По словам Мишустина, фонд предоставит льготные кредиты предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, а также производством продукции, которые способны заменить зарубежные аналоги. При этом отмечается, что докапитализация ФРП поможет реализовать минимум 50 проектов по широкому спектру отраслей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 14 займов для реализации проектов в Амурской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Самарской, Смоленской, Тульской и Челябинской областях, а также в Удмуртии, Краснодарском крае и Москве. Эти проекты включают производство архитектурного стекла, деревопереработку, упаковку, химию, мебель Mr.Doors, колеса и другую продукцию.

