Как выбрать специализированное ПО для службы такси

Автоматизация почти всех рабочих процессов. Клиенту больше не нужно дозваниваться оператору, а оператору – самому искать подходящую машину. Запрос от пассажира сразу попадает в систему, и ближайший свободный автомобиль находится и назначается сразу же, в автоматическом режиме.

Ускорение обработки заказов. Исходя из предыдущего пункта, время поиска свободного автомобиля сокращается в 8-10 раз.

Мгновенный расчет стоимости поездки и для пассажира, и для водителя.

Встроенная система аналитики. Вы легко можете понять, насколько эффективна ваша стратегия развития бизнеса, сравнив показатели за разные периоды времени.

Упрощение бухгалтерского учета – почти все необходимые документы хранятся в системе и формируются автоматически.

Возможность устанавливать новые цены, вводить бонусы, скидки и акции – и сразу же оповещать об этом пассажиров.

Моментальная обратная связь между клиентами и вами.

Это только самые явные преимущества от работы службы такси с помощью программы и мобильного приложения. А значит, следующий вопрос – варианты приобретения и стоимость программного обеспечения для такси.

А может, проще разработать программу самостоятельно?

Практика показывает, что нет, не проще. Поиск надежного разработчика – только одна из многих проблем, с которыми сталкивается предприниматель, решивший сделать свою собственную программу. Такой продукт нуждается в техподдержке, дополнениях, обновлениях – а значит, придется расширять штат еще, как минимум, для программистов и системных администраторов, что влечет за собой постоянные новые затраты.

Над качественной программой, выходом обновлений, защитой персональных данных пассажиров и многими другими важными функциями работает целая команда программистов, дизайнеров, верстальщиков и разработчиков. Уже готовая и выпущенная на рынок программа – это гибкая система. Вы можете выбрать тот функционал, который удобен и выгоден именно вам, подобрать индивидуальный дизайн, и при этом 24/7 вам будет доступна техподдержка, которая оперативно решит ваши проблемы.

Выбирая между самостоятельной разработкой и использованием готовой, проверенной программы, лучше отдать предпочтение готовому продукту.

Что лучше – аренда или покупка программы?

Предположим, что на первоначальном этапе – чтобы ознакомиться со всеми полезными функциями продукта, понять для себя его выгоду и увеличить количество заказов, - вам проще и выгоднее будет арендовать программное обеспечение. Весь функционал при аренде такой же, как и при покупке в собственность, техподдержка и помощь специалистов доступны вам в любое время.

Аренда программы при раскрутке службы такси обеспечит вам быстрый запуск вашего бизнеса с минимальными вложениями.

Однако уже через год или чуть больше вы выплатите за аренду примерно столько же, сколько заплатили бы за первоначальную покупку ПО. Поэтому после ознакомления с функционалом и выгодами продукта идеальным вариантом для вас будет приобретение программы в собственность.

Итого, когда у вас уже есть уверенно держащаяся на плаву служба такси, стабильный приток заказов и растущий доход, удобнее всего будет купить программу, которую вы арендовали до этого, чтобы не переплачивать за аренду в дальнейшем и пользоваться выгодным продуктом еще долгие годы.